رغم فتح الموانئ.. صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع بنحو النصف

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الإثنين، إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنسبة 46٪ على أساس سنوي إلَّى 2.65 مليون طن حتى الآن فِيْ موسم 2022-2023 الذي ينتهِيْ الصيف المقبل.

ارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2022-2022، الذي انتهى فِيْ 30 يونيو، بنسبة 8.5٪ إلَّى 48.5 مليون طن، مدفوعة بصادرات قوية قبل الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

لقد تراجعت منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهُو طريق تصدير رئيسي، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ إفريقيا والشرق الأوسط.

فِيْ نهاية يوليو، تم افتتاح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، والذي سمح بتصدير مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلَّى المشترين.