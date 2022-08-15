رغم فتح الموانئ.. صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع بواقع النصف

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب الأوكرانية انخفضت بنسبة 46٪ على أساس سنوي إلَّى 2.65 مليون طن، حتى الآن فِيْ موسم 2022-2023.

يأتي ذلك على الرغم من فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب بموجب الاتفاقية الموقعة فِيْ اسطنبول بتركيا الشهر الماضي.

وقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة، 22 يوليو / تموز 2022 فِيْ اسطنبول، اتفاقيتين منفصلتين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، تنص على إقامة “ممرات آمنة” تسمح للسفن التجارية. للعبور فِيْ البحر الأسود.

اقترحت كييف استئناف صادراتها من 3 موانئ أوديسا، بيفديني وتشورنومورسك، وتأمل أن تتمكن فِيْ المستقبل من زيادة عدد الشحنات.

الاتفاق ساري المفعول لمدة “120 يوما”، أي أربعة أشهر، وهِيْ المدة المطلوبة لاستخراج حوالي 25 مليون طن من الحبوب المتراكَمْة فِيْ الصوامع الأوكرانية، مع اقتراب مَوعِد حصاد جديد.

صادرات الحبوب الأوكرانية بعد الاتفاق

ارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2022-2022، الذي انتهى فِيْ 30 يونيو، بنسبة 8.5٪ إلَّى 48.5 مليون طن، مدفوعة بصادرات قوية قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير 2022.

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهُو طريق تصدير رئيسي، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ أفريقيا والشرق الأوسط.

فِيْ نهاية يوليو، تم افتتاح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، والذي سمح بتصدير مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلَّى المشترين.

تأمين حركة السفن

كشفت تركيا أنها قامت بتأمين حركة السفن من موانئ أوكرانيا إلَّى وجهاتها.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية سيكون له تأثير إيجابي على ملايين الأشخاص وسيحل مشكلة الغذاء العالمية.

وأضاف فِيْ كلمة بمناسبة توقيع الاتفاقية “سنضمن وصول شحنات الحبوب الأوكرانية إلَّى وجهاتها المحددة”.

وشكر أردوغان الرئيسين الروسي والأوكراني على دعمهما فِيْ تسهِيْل إيصال الحبوب إلَّى باقي دول العالم.