رغم قبول استقالته.. احتمالية عودة هاني شاكر لمنصبه كنقيب للموسيقيين

كشفت مصادر صحفِيْة مصرية، عَنّْ احتمال عودة الفنان هاني شاكر إلَّى منصبه كقائد للمهن الموسيقية، بعد أن قدم استقالته رسميًا من النقابة، فِيْ 3 يوليو، بقرار نهائي.

وأشارت صحيفة “الوطن” اليومية المحلية، إلَّى أنه رغم إعلان اتحاد النقابات الفنية فتح باب الترشح لمقعد اتحاد الموسيقيين، فإن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ينتظرون. لعودتهم بعد محاولات اقناعه بالتراجع عَنّْ قرار الاستقالة.

وأوضح، نقلاً عَنّْ مصادره، أنه من المتوقع اقتناع هاني شاكر فِيْ الفترة المقبلة، قبل انتهاء المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات رسميًا، حيث نص قانون الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين على أن تكون انتخابات مجلس النواب. لن يتم شغل منصب نقيب المهن الموسيقية إلا بعد 90 يومًا من استقالة الكابتن، وهذه فترة ستستخدم لإقناع الفنان هاني شاكر بالعودة لمنصبه، مؤكدًا أن الأعضاء لن يتراجعوا. . تحاول إقناعه.

يشار إلَّى أن المجلس عقد عدة اجتماعات فِيْ الساعات الأخيرة، وحقق مع سعيد الأرتيست عضو نقابة الموسيقيين، والأستاذ أحمد رمضان، فِيْ المشاجرة التي دارت بينهما فِيْ مؤتمر السلام الذي عقد من أجله. اعتذار فنان المهرجان حسن شاكوش.

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، فِيْ جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على قبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصب رئيس اتحاد المهن الموسيقية، بعد إصراره على هذا القرار.

أعلن المطرب هاني شاكر، استقالته نهائيا من منصبه، خلال لقاء هاتفِيْ على برنامج “الحكاية” لوسائل الإعلام عمرو أديب، معربا عَنّْ حزنه الشديد وصدمته لما حدث فِيْ اجتماع نقابة المهن الموسيقية. . لأنه اعتاد “احترام الشباب قبل الكبار” ويتوقع أن يكون هناك “تبادل الاحترام”. هناك تقدير لحضوره، خاصة أنه يحب الجميع.

وأضاف شاكر “إنني أعلن استقالتي بعد رحلة إلَّى نقابة المهن الموسيقية والجلوس على الكرسي الذي يتم تكريم كل فنان به. أشكر الجمعية العمومية على ثقتهم ومجلسهم المحترم. أتمنى أن يكون الكابتن القادم. أفضل مني وأحقق إنجازات أفضل مني، وأدعو الجمعية العامة لانتخاب الأفضل. “هذا القرار نهائي ولا رجوع فِيْه.

حتى الآن، لم يعلن أي فنان مصري عَنّْ نيته الترشح رسميًا لمنصب اتحاد المهن الموسيقية.