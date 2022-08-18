رغم قرار “فِيْفا”.. صدمة فِيْ أزمة الاتحاد مع بريجوفِيْتش

بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”، اندلع القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة كبيرة، فِيْ أزمة النجم الصربي ألكسندر بريجوفِيْتش مع نادي الاتحاد.

وأعلنت “الفِيْفا”، أمس الأربعاء، رفع العقوبة عَنّْ حرمان نادي الاتحاد من التعاقدات بشكل رسمي ؛ بعد دفع أقساط بريجوفِيْتش “المتأخرة”.

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ولعب النجم الصربي فِيْ صفوف قلعة العميد، من يناير 2022 إلَّى أكتوبر 2022، قبل أن ينهِيْ عقده، ويغادر مجانًا إلَّى ويسترن يونايتد.

* أزمة نادي الاتحاد مع بريجوفِيْتش

وفِيْ هذا السياق، أعلن شيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن أزمة النجم الصربي لم تنته، رغم قرار “الفِيْفا”.

وكشف القانون الرياضي، فِيْ ساعة مبكرة من صباح الخميس، عَنّْ فوز بريجوفِيْتش بقضيتين ضد نادي الاتحاد ؛ كالآتي

الأول 7 مليون ريال.

– ثانياً الحصول على 40 مليون ريال.

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وأشار أحمد الشيخي إلَّى أنه فِيْ قضية الـ “7 ملايين ريال” صدر قرار نهائي بهذا الشأن. أن يقوم مجلس إدارة نادي الاتحاد بدفع المبلغ، فِيْ الساعات الماضية، ويغلقه بالكامل.

وأضاف الشيخي “بخصوص القضية (40 مليون)، تقدمت الإدارة الاتحادية باستئناف أمام المحكَمْة الدولية للرياضة بانتظار الحكَمْ النهائي”.