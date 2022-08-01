رغم مخاوف الركود.. بريق الذهب الأسود يطغى على الأسْهُمْ والدولار

وسط العديد من التحديات والمخاوف من الركود العالمي، لا تزال أسعار النفط توفر أداءً جيدًا مرنًا، أفضل من مؤشرات الأسْهُمْ والدولار الأمريكي.

هذا على الرغم من مساهمة العقوبات الغربية المتصاعدة ضد روسيا لتقييد إمدادات النفط الخام فِيْ سوق ضيقة بالفعل.

تُظهر البيانات من منصة Refinitiv Eikon أن العقود الآجلة للخام القياسي الرئيسيين، برنت و NYMEX الأمريكية، ارتفعت بنحو 30٪ حتى الآن هذا العام، بينما انخفض مؤشر الأسْهُمْ العالمية، الذي يشمل جميع البلدان، بنحو 15٪.

عانى مؤشر الأسْهُمْ الذي يضم 47 دولة (MSCI) من أكبر انخفاض له فِيْ النصف الأول منذ إنشائه فِيْ عام 1990، فِيْ حين بلغ التضخم أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة.

وكشفت البيانات أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، ارتفع بنحو 10٪ حتى الآن هذا العام.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.اس “انخفاض مخزونات النفط وتقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة هما المحركان لارتفاع أسعار النفط.”

خلال معظم العامين الماضيين، كان إنتاج تحالف أوبك + أقل من مستويات الإنتاج المتفق عليها بينما يواجه العديد من أعضاء المجموعة مشاكل فِيْ الطاقة الإنتاجية. وتظهر بيانات أوبك + الداخلية أن نقص الإمدادات بلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا فِيْ يونيو حزيران أو نحو ثلاثة بالمئة من الإمدادات العالمية.

لم تصل دول أوبك إلَّى أهدافها الإنتاجية فِيْ يوليو الماضي، على الرغم من الزيادة التي حققتها بعض دول المنظمة، بحسب مسح لرويترز نشر يوم الاثنين، بينما انخفض مستوى احتياطيات النفط الاستراتيجية فِيْ الولايات المتحدة إلَّى أدنى مستوى له منذ مايو 1985. بحسب معطيات وزارة الطاقة المعلنة اليوم.

وبحسب نتائج المسح، ضخت “أوبك” كَمْية إضافِيْة من النفط، تصل إلَّى 310 آلاف برميل يوميا، فِيْ تموز (يوليو)، مقارنة بشهر حزيران (يونيو).

وأظهر المسح أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع إلَّى 28.98 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي، ونحو 240 ألف برميل يوميا جاءت من زيادة 310 آلاف من منتجي أوبك العشرة المشمولين باتفاق بين الدولتين. المنظمة وحلفاؤها بقيادة روسيا، فِيْما يعرف بمجموعة أوبك +، تعهدوا بزيادة الإنتاج 412 ألف برميل يوميًا.

ومن غير المتوقع أن تقرر أوبك + زيادة أخرى فِيْ الإنتاج فِيْ اجتماعها الأربعاء المقبل. وقال مصدر فِيْ المجموعة، “من غير المرجح أن يشهد الاجتماع نتيجة مفاجئة من حيث زيادة الإنتاج”، بحسب رويترز.

بعد انخفاض حاد فِيْ يونيو بسبب الاضطرابات، سجل الإنتاج فِيْ ليبيا انتعاشًا بطيئًا وبحلول نهاية الشهر عاد إلَّى مستوياته الطبيعية.

وجاء أكبر انخفاض فِيْ الإنتاج، بمقدار 70 ألف برميل يوميًا، من نيجيريا، حيث تم الحد من الانقطاعات وأعمال الصيانة، بينما استقر الإنتاج فِيْ إيران وفنزويلا.

وقال كريج إيرلام، المحلل فِيْ OANDA للسمسرة، إن الأسْهُمْ تأثرت سلبًا بالتطورات المختلفة، بما فِيْ ذلك سعر النفط نفسه، مما يساهم فِيْ ارتفاع حاد فِيْ التضخم.

فِيْ حين عدل جي بي مورجان توقعاته للطلب العالمي على النفط لهذا العام والعام المقبل بالخفض، إلا أنه يقول إن سوق النفط لم يكن مسؤولاً بعد عَنّْ الركود.

وأضاف البنك أنه بينما تشير الدلائل التاريخية إلَّى أن الطلب على النفط مدعوم جيدًا طالما ظل النمو العالمي إيجابيًا، فإن أسعار النفط الخام تميل إلَّى الانخفاض فِيْ جميع فترات الركود بنسبة تتراوح بين 30٪ و 40٪.

ويحذر بعض المحللين من أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 200 دولار، وهُو ما قد يدفع الاقتصادات الغربية بسهُولة إلَّى الركود ؛ وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز،

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلَّى 3.2٪ لعام 2022، بنسبة 0.4٪ عَنّْ توقعاته الصادرة فِيْ أبريل الماضي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9٪ فِيْ عام 2023.

بالنسبة للولايات المتحدة، انخفضت توقعات الصندوق لشهر أبريل بنسبة 1.4٪ لهذا العام إلَّى 2.3٪. بينما توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.8٪ فِيْ عام 2022، وبنسبة 1.6٪ فِيْ عام 2023.