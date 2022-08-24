رغم نفِيْ الأهلي.. إعلامي يعلن رحيل ماشاريبوف للدوري المصري

أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزامل أن الأهلي المصري فسخ عقده مع الجناح الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف نجم نادي النصر.

وانضم مارشارابوف، 28 عامًا، إلَّى النصر فِيْ يناير 2022 من باختاكور الأوزبكي، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة إلَّى شباب الأهلي دبي، حتى يوليو من نفس العام. ثم عاد إلَّى قلعة العلمي، كأحد العَنّْاصر المهمة للفريق.

نفت تقارير مصرية وجود مفاوضات بين “ريد كاسل” و “العالم”. لشراء عقد مشاريبوف، بحسب مصدر من نادي القاهرة.

ورغم النفِيْ، أكدت وسائل إعلام مقربة من نادي النصر انتهاء الصفقة بين الأهلي والنصر رسميًا.

وكتب عبد العزيز الزامل، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، يوم الأربعاء “رسميًا، ينتقل مشاريبوف إلَّى النادي الأهلي المصري، صفقة نهائية”.

ووجهت قناة النصراوي رسالة إلَّى مشاريبوف قائلة “أشكرك على وقتك مع العالم. سقف طموح الجماهِيْر يتجدد ويتزايد باستمرار، والطموح التالي بإذن الله أفضل”.

أجرى نادي النصر تغييرات واسعة فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لموسم 2022-2023 الجديد ؛ لتعويض خيبات الأمل فِيْ العام الرياضي الماضي الذي خسر فِيْه جميع البطولات المحلية والأجنبية.

أبرمت الدائرة العالمية برئاسة مصالي المعمر 4 صفقات رسمية حتى الآن. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.