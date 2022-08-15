رغم هدوء أسعار السلع.. التضخم مستعر فِيْ الدول الفقيرة

مع بدء العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا فِيْ فبراير الماضي، انطلقت موجة صدمة فِيْ أسواق السلع.

على الرغم من أن أسعار السلع الأساسية حول العالم قد هدأت خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، ذروة الحرب الروسية الأوكرانية، لا تزال الدول الفقيرة تعاني تحت وطأة ارتفاع غير مسبوق.

عادت العديد من أسعار الغذاء والوقود والأسمدة فِيْ العالم، والتي ارتفعت عَنّْدما شنت روسيا العملية العسكرية فِيْ أوكرانيا، إلَّى مستويات ما قبل الحرب، متحدية بذلك توقعات أكثر خطورة، حتى فِيْ الوقت الذي يحذر فِيْه صناع السياسة من استمرار التهديد بالمجاعة والأمور المالية. أزمة فِيْ العالم النامي.

أدت الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا إلَّى موجة صدمة فِيْ أسواق السلع ؛ منذ فبراير الماضي، ثبت أن المخاوف من أن تؤدي الحرب إلَّى قطع جميع الصادرات عبر البحر الأسود لا أساس لها من الصحة.

القمح الآن أقل تكلفة مما كان عليه عَنّْدما بدأت الحرب. بينما يحوم خام برنت، المعيار العالمي، حول مستواه فِيْ منتصف فبراير عَنّْد 97 دولارًا للبرميل. عاد سعر سماد اليوريا، الذي تضاعف تقريبًا فِيْ الأسابيع الأولى من الحرب، إلَّى مستواه الذي كان عليه قبل الحرب.

ومع ذلك، لم تنعكس الأسواق أو تتراجع، ومن المرجح أن تظل متقلبة فِيْ العام المقبل، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست عَنّْ محللين.

وتظهر إدارات الأرصاد الجوية حول العالم أن الأسوأ لم يحدث بعد فِيْ سوق المواد الغذائية حول العالم … حيث يوجد شعور زائف بالأمان فِيْ الأسواق فِيْ الوقت الحالي، فِيْ وقت تتوقع فِيْه الاقتصادات العالمية طقسًا قاسيًا التقلبات التي ستؤثر على المعروض من جميع السلع.

على الرغم من كل الانخفاضات فِيْ أسعار السلع المحلية، إلا أنها لم تؤد إلَّى ارتياح طفِيْف للبلدان التي تعتمد على أسواق السلع العالمية.

سجل ثلث الدول الـ 153 التي تتبعها برنامج الغذاء العالمي تضخمًا سنويًا فِيْ أسعار الغذاء بنسبة 15٪ على الأقل للأشهر الثلاثة المنتهِيْة فِيْ 31 يوليو، وفقًا لفريدريك جريب، الاقتصادي فِيْ وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وقال “فِيْ لبنان، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 332 فِيْ المائة، بينما قفزت فواتير الطعام الإيرانية بنسبة 87 فِيْ المائة، وارتفعت أسعار البقالة التركية بنسبة 95 فِيْ المائة”.

قال جريب “تعتبر الأسعار المنخفضة بالتأكيد أخبارًا جيدة للأمن الغذائي العالمي”. “لكن ليس لدينا سبب لنكون أقل قلقًا، بالنظر إلَّى ما نراه يحدث على الأرض.”

فِيْ أحدث تقرير له صدر الأسبوع الماضي، يعتقد صندوق النقد الدولي أن التغيرات فِيْ أسعار السلع العالمية قد تستغرق من 10 إلَّى 12 شهرًا للتحويل إلَّى الأسواق المحلية.

مشكلة بارزة أخرى تعاني منها البلدان الفقيرة والناشئة على حد سواء، هِيْ أسعار الفائدة على الأموال الفِيْدرالية داخل السوق الأمريكية، وتأثيرها على الأسواق العالمية.

فقدت عملات زيمبابوي وجنوب السودان وتركيا وسريلانكا ولاوس وملاوي ما لا يقل عَنّْ 25٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي هذا العام ؛ وهذا يعَنّْي زيادة فِيْ الأسعار بالنسبة للشركات المحلية أو الحكومات التي تشتري سلعًا عالمية مسعرة بالدولار الأمريكي.

على الصعيد العالمي، هناك ما مجموعه 345 مليون شخص فِيْ 82 دولة معرضون لخطر الموت بسبب نقص الغذاء، أي أكثر من ضعف العدد قبل الوباء، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.

على الرغم من الانخفاض الأخير فِيْ أسعار أسواق السلع الأساسية، لا تزال أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، “من السابق لأوانه القول إننا تجاوزنا الأسوأ … أعتقد أن المخاطر لا تزال قائمة”.