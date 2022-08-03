رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن المملكة.

توقعات الطقس في #المملكة هذا اليوم #الأربعاء 8/3/2022# أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/WeRsQOrkPD

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 3 أغسطس 2022

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره إن رفحاء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم عند 46 درجة مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة عند 16 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم هي كالتالي رفحاء 46 درجة، تليها عرعر وحفر الباطن 45 درجة، والدمام والأحساء 44 درجة والعلا. وستسجل الخرج 42 درجة مئوية، بينما تسجل الرياض وتبوك وحائل والقريات 41 درجة. أما المدينة المنورة والدوامى وطريف والمجمعة فتسجل 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

أما أدنى درجات الحرارة فقد سجلت في بعض المدن كالآتي أبها 16، الباحة 17 درجة مئوية، نجران 21 درجة، بيشة والقريات 22 درجة.

توقعات اليوم

وفي سياق متصل توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار احتمال حدوث هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية تسبب تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار وأمطار البرد. مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد نفوذها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

كما أشارت إلى وجود فرصة لتشكيل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار فوق مدينة الرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية من الحدود الشمالية.