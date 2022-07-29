رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن المملكة.

توقعات الطقس في #المملكة هذا اليوم #جمعة 29/7/2022# أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/VRyZjXkiVA

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 29 يوليو 2022

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره الصادر يوم الجمعة، إن من المتوقع أن تسجل مدينة رفحاء بالمنطقة الشمالية أعلى درجة حرارة عند 46 درجة مئوية، فيما ستصل درجات الحرارة في أبها إلى 18 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدن المملكة هي كالتالي رفحاء 46 درجة، حفر الباطن 45 درجة، مكة المكرمة والعلا 44، المدينة المنورة، سكاكا والقريات 43، فيما ستسجل بريدة وعرعر ووادي الدواسر وشرورة 42 درجة، وتبوك وطريف 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

أما أدنى درجات الحرارة فكانت بعض المدن كالآتي أبها 18 درجة، الباحة 19 درجة، القريات وطريف 24 درجة، تبوك ونجران 25 درجة، حائل، الوجه، بيشة والطائف 26 درجة، سكاكا، جازان. والعلا 28 درجة.

توقعات الطقس اليوم

جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار وجود احتمالية لسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى قوية تتسبب في تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق نجران. وجازان وعسير والباحة التي تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. الطائف).

فيما ستستمر احتمالية ظهور سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى الغرب بسرعة 15 إلى 38 كم / ساعة في الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن الجنوب الغربي إلى الغرب بسرعة 18 إلى 40. كم / ساعة في الجزء الجنوبي. ويبلغ ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر في الجزء الشمالي والوسط ومن متر إلى مترين في الجزء الجنوبي.