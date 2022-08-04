رفحاء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة اليوم بـ47 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الخميس، لبعض مدن المملكة.

درجات الحرارة الرئيسية

وبحسب الأرصاد، سجلت مدن رفحاء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بلغت 47 درجة مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بلغت 16 درجة مئوية، بينما سجلت سكاكا 46 درجة والدمام وعرعر والأحساء 45 وبريدة، الخرج والقريات 44 درجة مئوية، الرياض، العلا، طريف 43، المدينة المنورة، تبوك وحائل 42، مكة المكرمة، الدوادمي ووادي الدواسر 40، جدة وينبع 37، جيزان 34 ونجران والطائف 32 وأبها والباحة 26.

درجات الحرارة الدنيا

أما الحد الأدنى لدرجات الحرارة في بعض المدن فهي كالآتي أبها 16 درجة مئوية، الباحة وجازان 17، نجران، قريات، بيشة والطائف 24، طريف وشرورة 26 درجة، الوجه والقنفذة 28 درجة مئوية، مكة المكرمة، تبوك، ينبع ووادي الدواسر 29، جدة، حائل والدوادمي 30، الرياض وسكاكا المجمعة، الأحساء والعلا 32، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، عرار، الخرج، رفحاء 33، و حفر الباطن 34.