“رفضت رئاسة الأهلي ورحيل غريب خطأ فادح”.. تصريحات نارية من كيال

أدلى طارق كيال نجم الأهلي والمدير العام السابق لفريق كرة القدم، بسلسلة من التصريحات الشرسة حول أزمة الهبوط وأسبابها، كاشفا عَنّْ رأيه فِيْ رؤساء الأهلي واستقالة النجم عبد الرحمن غريب. للنصر.

وأكد طارق كيال فِيْ حديث لصحيفة الرياضية أنه رفض عرضا لرئاسة الأهلي، قائلا إنه لم يكن جشعا للرئاسة، كَمْا أعرب عَنّْ تفاؤله بمجلس إدارة وليد معاذ وإمكانية وجود الفريق. .. الذي يعود إلَّى دوري المحترفِيْن الموسم المقبل.

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وشهد الأهلي، خلال الأيام الماضية، حملة تغييرات واسعة، إثر قرار وزارة الرياضة بقبول استقالة ماجد النفِيْع وحل مجلس إدارته، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وليد معاذ. ، حتى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لإجراء انتخابات المجلس الجديد، بإقالة المدير الفني الأوروغواياني روبرت سيبولدي، وتعيين يوسف عَنّْبر مستشارًا فنيًا، ونايف القاضي مديرًا تنفِيْذيًا لكرة القدم. حتى تم التعاقد مع مكتب جيان باولو مونتينيري لتقديم المشورة القانونية الرياضية، ودمج كامل الموسى فِيْ الهِيْئة الإدارية لفريق كرة القدم.

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ومن أبرز أقوال طارق كيال ما يلي

– رفضت عرضاً لإدارة النادي الأهلي ولم أشتهِيْ الكرسي عَنّْدما طالبت بتغيير الإدارة.

وليد معاذ رياضي شاب متحمس وأحد أبناء الأهلي، وأتمنى أن يعود الأهلي لمكانه الطبيعي مع الكبار الموسم المقبل.

– أصرت إدارة ماجد النفِيْعي على استمرار الأخطاء، وكان موسى المهِيْاني هُو من اتخذ القرارات وليس النفِيْعي.

هبوط الأهلي كارثة كروية لا تنسى أي الأهلي وكابوس يومي لكل الأهلي منذ وقوعه.

– أحمد الصايغ يستحق رئاسة الأهلي، حيث قام بعمل إيجابي خلال فترة رئاسية بسيطة، وإذا منح الحرية الكاملة دون تدخل، فإنه سيحقق نجاحات كبيرة.

كرسي الأهلي أكبر من عبد الإله مؤمن، وقراراته فِيْها الكثير من عدم حب المواجهة، وكان يعطي وعودا كاذبة مع اللاعبين ويتخذ قرارات دون استشارة.

الأهلي يحتاج إلَّى رأس كبير يجمع ويحتوى الأزمات مثل أي ناد كبير مع اسمه وتاريخه وبطولاته.

– قال خالد البلطان أن الأهلي ليس كبيرا هُو رئيس نادي منافس محبوب ولكن البلطان ليس مقيم والجميع متفق على أن الأهلي من بين الأربعة الكبار.

– بيع عقد عبد الرحمن غريب لنصر خطأ إداري كبير لأن اللاعب موهُوب وصغير ويمكن إعارته لموسم واحد.

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