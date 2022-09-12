رفض الشباب.. ويقترب من إنهاء أزمة بطلها تشيلسي

تاريخ النشر 09/12/2022

منذ 4 دقيقة

اقترب الإيطالي روبرتو دي زيربي من تولي مسؤولية نادي برايتون الإنجليزي، بعد رفض العديد من العروض فِيْ الفصل الأخير، أبرزها عرض الشباب.

حقق الشباب أعلى علامة حتى الآن فِيْ دوري روشان، عَنّْدما حقق 3 انتصارات متتالية فِيْ بداية المسابقة، واحتلال صدارة الترتيب بفارق الأهداف عَنّْ صاحب المركز الثاني الهلال.

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الشاب رفض، واقترب من إنهاء أزمة بطله تشيلسي

وفقًا لآخر التقارير الإنجليزية، يقترب روبرتو من تولي منصب مدير فريق برايتون، ليحل محل جراهام بوتر الإنجليزي، الذي أعلن تشيلسي قبل أيام قليلة أنه تولى مهمة تدريب الفريق.

غادر الألماني توماس توخيل تدريب تشيلسي بعد عدم تحقيق نتائج إيجابية مع المنتخب الإنجليزي فِيْ الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويعد دي زيربي من أبرز المدربين فِيْ أوروبا خلال الفترة الماضية، حيث تولى تدريب باليرمو وبينيفِيْنتو وساسولو فِيْ إيطاليا، بينما أنهى مؤخرًا وظيفته فِيْ شاختار دونيتسك بأوكرانيا.

ولعب اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا للعديد من الأندية الإيطالية، وأشهرها نابولي وميلانو وبريشيا، قبل أن ينهِيْ مسيرته ويعتزل كرة القدم فِيْ يوليو 2013.