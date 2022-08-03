رفض طلب شيرين عبد الوهاب بمنع حسام حبيب من السفر

تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بطلب إلَّى النيابة العامة لمنع زوجها السابق حبيب من السفر للخارج فِيْ إطار الأزمة بينهما والتهم الموجهة إليه قانونًا.

لكن طلب عبد الوهاب قوبل بالرفض، فِيْ وقت لا تزال التحقيقات مستمرة داخل نيابة مصر الجديدة، بعد الجلسة التي جرت الخميس الماضي، عَنّْدما استمعت سلطات التحقيق إلَّى أقوال الفنانة ضد زوجها السابق.

وتضمن التحقيق التقرير الذي أعلنت فِيْه شيرين أنها تعرضت للتزوير، بزعم ضبطها وهِيْ تقوم بتحويل جميع أوراق سيارتها الخاصة إلَّى اسم زوجها السابق، وعدم سداد المبلغ المستحق لها. بعد انفصالهم، طالبوا بوقف إجراءات تجهِيْز السيارة بوحدة مرور مصر الجديدة، لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت الفنانة المصرية قد تقدمت بثلاث شكاوى أخرى ضد حسين حبيب والد زوجها السابق، متهمة إياه بـ “الإهانة والسب” عبر حسابه على فِيْسبوك.

من ناحية أخرى، قدم حسام حبيب أول اتهام رسمي ضد زوجته السابقة قبل أيام، بعد أن قدم تقريرًا إلَّى وكيل النيابة حمادة الصاوي يتهمها بـ “السب والقذف”.

وقال محامي حسام حبيب فِيْ بيانه إن الفنانة المصرية اتهمت موكلها بالسرقة وسبه وألقاه فِيْ الهُواء مباشرة على مرأى ومسمع المواطنين، مستشهدا بنص ما قيل فِيْ تصريحات تلفزيونية.

وأوضح أن موكله تعرض أيضًا للتشهِيْر والتهديد علنًا، مما أدى إلَّى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنان المصري.

وروت صاحبة أغنية “آه يا ​​ليل” فِيْ اتصال هاتفِيْ لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أزماتها مع حسام حبيب لأول مرة منذ إعلان انفصالهما فِيْ نهاية العام الماضي. العام الماضي.

قالت الفنانة المصرية إنها كذبت على الجمهُور ؛ وفِيْ محاولة للتخلص منه، أضاف “أريد أن أعتذر لربنا ؛ لأنني كذبت على الناس كثيرا، وحاولت أن أجعل أجمل صورة لحسام حبيب، ولم أحب أن أكذب، وكنت أجمل صورته، لكن حتى ينخدع ويريح، وسيارسيتي . كانت باسمه وقد سُرقت بينما كنا على الشاطئ الشمالي.

اتهمت شيرين زوجها السابق بمحاولة تدميرها، معتبرة أنه شخص يحتاج إلَّى علاج نفسي لأنه يريدها فقط أن تكون أمامه، ولا يراها ناجحة أو سعيدة.

ولفتت إلَّى أن حسام حبيب شخص مزاجي للغاية وتسبب فِيْ خسائر لأسرته وأقاربه، وجعله يشعر أن العالم كله يتآمر عليه.