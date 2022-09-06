رفع أسعار السجائر الأجنبية فِيْ مصر .. زيادات تصل إلَّى 3 جنيهات

رفعت شركة فِيْليب موريس مصر أسعار 9 أنواع من السجائر الأجنبية فِيْ السوق المصري، وستبدأ الزيادة رسميًا اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

وقالت الشركة المنتجة للسجائر الأجنبية إن الزيادة تراوحت بين جنيه وثلاثة جنيهات.

ورفعت الشركة أسعار سجائر ميريت بكافة أنواعها لتصل إلَّى 52 جنيهاً مقابل 49 جنيهاً سابقاً، كَمْا ارتفعت أسعار سجائر مارلبورو الحمراء إلَّى 48 جنيهاً مقابل 46 جنيهاً.

كَمْا ارتفعت أسعار مارلبورو جولد إلَّى 48 جنيها مقابل 46 جنيهاً، و Purple Mix إلَّى 48 جنيهاً مقابل 46 جنيهاً، و Marlboro Grafted بجميع أنواعه إلَّى 38 جنيهاً مقابل 36 جنيهاً.

كَمْا رفعت الشركة أسعار L&M الأحمر إلَّى 35 جنيها مقارنة بـ 34 جنيها سابقا، وزادت أسعار L&M الأزرق إلَّى 35 جنيها مقابل 34 جنيها، والفضة إلَّى 35 جنيها مقابل 34 جنيها، وارتفعت أسعار L&M إلَّى 35 جنيها. مقابل 34 جنيها سابقا.

بينما حافظت الشركة على أسعار L&M Mission بكافة أنواعها عَنّْد 28 جنيهًا.

وقال إبراهِيْم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للتبغ فِيْ مصر، لـ «العرب اليوم نيوز»، إن الزيادة التي أعلنت عَنّْها شركة فِيْليب موريس اليوم ستنفذ غدا الأربعاء.

وكانت الشركة الشرقية للتبغ قد رفعت أسعار 10 أنواع من السجائر الشعبية بقيمة تصل إلَّى جنيهِيْن. تنفِيْذاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وقانون التأمين الصحي الشامل لسنة 2022.

بدأ تطبيق الزيادة يوم الأحد الماضي.

تستهدف الحكومة الوصول إلَّى 86.4 مليار جنيه ضرائب على التبغ والسجائر خلال العام المالي 2022-2023، مقابل 78.8 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي، بنسبة نمو 9.6٪، بحسب البيان المالي للدولة. الميزانية.

تستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، بمعدل 1.7 مليار فِيْ الأسبوع، و 50 ألف طن من العسل سنويًا.

تنتج الشركة الشرقية للتبغ فِيْ مصر السجائر وتبغ الغليون والسيجار والعسل. تبلغ حصة الشركة فِيْ السوق حوالي 70٪ مقارنة بحوالي 30٪ للشركات الأجنبية.

فِيْ وقت سابق من الشهر الماضي، بدأت شركة التبغ المتحدة التابعة لشركة فِيْليب موريس فِيْ تصنيع منتجات السجائر بعد الحصول على ترخيص الإنتاج الجديد.