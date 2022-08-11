رفع أسعار سجائر التبغ المسخن فِيْ مصر.. التفاصيل وقيمة الزيادة

رفعت شركة فِيْليب موريس مصر، اليوم الخميس، أسعار التبغ المسخن فِيْ السوق المصري بمقدار 5 جنيهات.

وبحسب وثيقة الشركة التي تم نشرها على الموزعين، فقد تم تحديد سعر التبغ المسخن بعد الزيادة بـ 40 جنيهاً لعلبة جميع أنواع الفعالية، كَمْا تم رفع سعر التبغ المسخن أبعاده بجميع أنواعه إلَّى 45 جنيهاً محلياً. الأسواق.

يشهد السوق المصري اختفاء بعض أنواع السجائر، مع استغلال بعض التجار الوضع لرفع أسعار السجائر، خاصة مع وجود العديد من القرارات الحكومية بشأن السجائر.

قال إبراهِيْم إمبابي رئيس الشعبة العامة للتبغ والسجائر باتحاد الصناعات، إن اختفاء بعض أنواع السجائر يرجع إلَّى أزمة فِيْ المواد الأولية المستوردة من الخارج.

وأضاف، فِيْ تصريحات متلفزة، أمس الأربعاء، أن المادة الخام المستخدمة فِيْ صناعة السجائر مستوردة من الخارج، وبالتالي تتأثر بالظروف الحالية والقرارات الحكومية بشأن سعر الدولار الجمركي وضوابط الاستيراد والاعتمادات المستندية، وتوافر الدولار.

وتابع زراعة التبغ ممنوعة فِيْ مصر، وقطاع التبغ يستورد جميع خاماته من الخارج، وبالتالي توجد حاليًا صعوبة فِيْ الاستيراد فِيْ ظل ضغوط الدولار أمام الجنيه المصري.

شهد الجنيه المصري تراجعا أمام الدولار خلال الأيام الماضية، حيث وصل الدولار إلَّى 19.17 جنيهًا مصريًا، مقتربًا من أعلى قيمته على الإطلاق فِيْ 20 ديسمبر 2016.

أصدر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط قبل أيام قرارا بخصم 40 قرشا من كل علبة سجائر تباع لتوجيهها إلَّى نظام التأمين الصحي الشامل.

تتزايد معدلات البحث عَنّْ أسعار السجائر فِيْ مصر على محركات البحث العالمية “جوجل”، مع ورود تقارير عَنّْ رفع أسعارها، ونفت الشركة الشرقية للتبغ – إيسترن كومباني رفع أسعار السجائر المحلية، مؤكدة أن أسعار السجائر لم تتغير منذ ذلك الحين. فِيْ مارس الماضي، طالب المستهلكون بالتحقق من السعر من خلال رمز الاستجابة السريعة المطبوع على علبة السجائر.

رفعت الشركة الشرقية للتبغ سعر السجائر فِيْ مارس الماضي بقيمة جنيه واحد.

أسعار السجائر حسب آخر سعر

علبة كليوباترا 10 سجائر بسعر 11.5 جنيه كليوباترا حجم كينج 18.5 جنيه كليوباترا سوفت كوين 19 جنيها بوسطن وبلمونت 19.5 جنيه علبة كليوباترا 20 جنيه سوبر ستار 21 جنيه مونديال الأحمر والأزرق والفضي 21 جنيها مونديال سويتش (بلوبيري، مينثول) 24 جنيها كليوباترا اسود 24 جنيها ماتوسيان سوبر 24 جنيه

وفِيْ ذلك الوقت أرجع هاني أمان العضو المنتدب لشركة الشرقية للتبغ ارتفاع أسعار السجائر إلَّى موجة زيادة تكاليف الإنتاج والشحن وبعض المدخلات الأخرى.