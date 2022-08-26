رفع سقف أسعار الطاقة فِيْ المملكة المتحدة بنسبة 80 %

سيرتفع سقف أسعار الطاقة فِيْ المملكة المتحدة بنسبة 80٪ اعتبارًا من أكتوبر، مما يؤدي إلَّى ارتفاع التضخم وسط أزمة تكلفة المعيشة والضغط على الحكومة للتحرك.

بالنظر إلَّى الوضع الحالي، حذر مكتب أسواق الغاز والكهرباء (OfGEM)، منظم الطاقة البريطاني، الجمعة من أن “الأسعار يمكن أن تتدهُور بشكل كبير طوال عام 2023″، داعياً الحكومة إلَّى تقديم مساعدة “عاجلة” فِيْ ذروة تكلفة أزمة معيشية.

تم رفع سقف الأسعار من 1971 جنيهًا سنويًا لكل أسرة متوسطة إلَّى 3549 جنيهًا بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خاصة منذ الحرب فِيْ أوكرانيا.

وقال المصدر نفسه “يعكس الارتفاع استمرار الزيادة فِيْ أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع الإغلاق بسبب Covid-19 وتم دفعها إلَّى مستويات قياسية عَنّْدما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلَّى أوروبا”.

وبما أن هذه العتبة تم احتسابها على أساس متوسط ​​أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، فإن الخبراء يتوقعون ارتفاعها إلَّى أكثر من أربعة آلاف جنيه فِيْ يناير وحتى ستة آلاف جنيه فِيْ الربيع، وفق أكثر التقديرات تشاؤما. سيؤدي إلَّى زيادة التضخم لتتجاوز عشرة بالمائة على أساس سنوي فِيْ بريطانيا.

وقال جوناثان برييرلي، الرئيس التنفِيْذي لشركة Ofgame، إن الوكالة “تدرك التأثير الهائل الذي ستحدثه زيادة سقف الأسعار هذا على العائلات فِيْ جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها”.

وأوضحت الهِيْئة أن هذا الحد الأقصى يوفر ربحًا “متواضعًا” لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للمنازل، ولكن “على عكس منتجي الطاقة، لا يحقق معظم الموزعين ربحًا فِيْ الوقت الحالي”.