رفع قرض التنمية الاجتماعية للأسرة السَعُودِيْة إلى 100 ألف ريال سعودي

رفع قرض التنمية الاجتماعية للأسرة السَعُودِيْة .. أصدر البنك السعودي للتنمية الاجتماعية قرارا بزيادة سقف القروض العائلية إلى 100.000 ريال بعد أن كان 60.000 ريال خلال الفترة ذات الصلة بشرط ألا يصل راتب المتقدم إلى 14.500 ريال وحصة الفرد الواحد فِيْ الأسرة لا. تتجاوز 3000 ريال.

شُروطْ التقديم على قرض من بنك التنمية الاجتماعية قال بنك التنمية الاجتماعية عن الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها طالب القرض بقرض 100 ألف ريال وبهذه الشُروطْ –

رفع قرض التنمية الاجتماعية للأسرة

أن للمرأة الحق فِيْ طلب تمويل الأسرة إذا طلقت أو هجرها زوجها.

أو إذا كنت أرملة وعادت كطفل أو أكثر، وعمر الرغبة فِيْ الحصول على قرض لا يزيد عن 70 عامًا.

وأن يكون للشخص تاريخ ائتماني قوي وأن الدخل الشهري لا يتجاوز 14،500 ريال سعودي.

ألا يتجاوز دخل الفرد للأسرة 3000 ريال.

قرر بنك التنمية الاجتماعية زيادة الحد الأقصى للراتب لقرض الزواج إلى 60 ألف ريال سعودي، ويهدف إلى إعادة تشجيع الشباب على الزواج، ورفعه من 14500 ريال بدلاً من 12500 ريال.

كَمْا اشترط البنك أن تكون زوجة الشخص سعودية، أو حتى عضوًا فِيْ مجلس التعاون الخليجي.

بخلاف ذلك، يشترط الحصول على موافقة زواج من سلطة مختصة، بالإضافة إلى تقديم عقد زواج رسمي من المحكَمْة المختصة فِيْ هذا الشأن.