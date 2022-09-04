رفع مفاجئ لأسعار السجائر فِيْ مصر

والمثير للدهشة أن الشركة الشرقية للتبغ قررت زيادة أسعار بيع سجائرها بواقع 2 جنيه لمعظم الأنواع ابتداء من اليوم الأحد.

وكشف رئيس شعبة التبغ باتحاد الصناعات المصرية إبراهِيْم إمبابي، فِيْ بيان، أن الشركة أخطرت القسم والتجار والموزعين بزيادة قدرها 2 جنيه لمعظم أنواع السجائر، تنفِيْذاً لأحكام القانون. ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها وفق نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2022.

وأشار إلَّى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات المتداولين فِيْ السوق، لافتا إلَّى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر خلال الفترة الماضية تحسبا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وأوضح أن السوق المحلي فِيْ مصر من المتوقع أن يشهد أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، مما يساهم فِيْ استقرار السوق.

وبحسب القرارات الأخيرة، ارتفع سعر سجائر “كليوباترا سوفت كوين” من 19 جنيهاً إلَّى 21 جنيهاً. كَمْا ارتفع سعر “كليوباترا بوكس” من 20 جنيهاً إلَّى 22 جنيهاً. ارتفع سعر سجائر “كليوباترا سوبر” من 21 جنيهاً إلَّى 23 جنيهاً.

كَمْا قررت الشركة رفع سعر سجائر “بوكس 10” من 11.50 جنيهاً إلَّى 13 جنيهاً. ارتفع سعر سجائر “بوسطن” و “بلمونت” من 19.50 جنيهاً إلَّى 22 جنيهاً.

ارتفع سعر سجائر “كليوباترا كينج سايز” من 18.50 جنيه إلَّى 20.50 جنيه، وتقرر رفع أسعار سجائر “مونديال” من 21 جنيهًا إلَّى 23 جنيهًا.

وقررت الشركة تثبيت أسعار سجائر “كليوباترا بلاك” بـ 24 جنيها بينما حددت أسعار سجائر “ماتوسيان سوبر” بـ 24 جنيها. كَمْا تقرر تحديد سعر سجائر “مونديال سويتش” عَنّْد مستوى 24 جنيهاً.