رقائق البطاطس أم البطاطس المقلية

تعد البطاطس من أهم الأطعمة وأكثرها استهلاكا في العالم، وتحمل البطاطس الاسم العلمي باللاتينية Solanum tuberosum، ويعود أصلها إلى مرتفعات الأنديز بأمريكا الجنوبية، وهي من أهم مصادرها. من النشويات في غذاء الإنسان، ويعتبر حاليًا رابع أهم محصول في العالم بعد القمح والأرز والذرة ؛ هذا يرجع إلى غلة عالية وقيمتها الغذائية.

لا تؤثر البطاطس النيئة على نسبة السكر في الدم. ولكن عندما تبدأ في تسخينه، تزداد الأمور سوءًا فالحرارة تكسر النشا وتطلق السكر. يشير مؤشر نسبة السكر في الدم إلى سرعة وحجم ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول طعام معين. أقل من 55 منخفض، فوق 70 مرتفع على مؤشر نسبة السكر في الدم.

البطاطس المقلية 75 على الفهرس

54 رقائق بطاطس على العلم

تعتبر رقائق البطاطس أفضل من البطاطس المقلية عند النظر إلى مؤشر نسبة السكر في الدم لديك، ولكن ماذا عن العوامل الأخرى.

تحتوي الرقائق على

الدهون المتحولة / الزيوت المعدلة وراثيًا

سكر

المواد الكيميائية

غالبًا ما يتم تناول البطاطس المقلية مع الكاتشب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم عن 75، مما قد يتسبب في مشاكل إضافية.عادة ما يتم تناول البطاطس المقلية مع الوجبة. عادة ما يتم تناول رقائق البطاطس كوجبة خفيفة، مما يضيف ارتفاعًا في الأنسولين. سيكون الحصول على شريحة من البطاطس في نهاية الوجبة بدلاً من الوجبة الخفيفة خيارًا أفضل، خاصةً إذا تم طهيها بزيت الزيتون أو زيت الأفوكادو. رقائق البطاطس مقابل البطاطس المقلية، أيهما أفضل بشكل عام رقائق البطاطس أفضل من البطاطس المقلية. ومع ذلك، عندما يتم طهي النشا مثل رقائق البطاطس والبطاطس المقلية فوق 250 درجة فهرنهايت، فإنه ينتج مادة كيميائية تسمى الأكريلاميد. يمكن أن تسبب مادة الأكريلاميد السرطان.