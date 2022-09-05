شاهد :رقص دينا الشربيني المثير للجدل على أغنية “برج الحوت”، أثارت دينا الشربيني جدلا واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد قيام الفنانة دينا بالرقص على أغنية مشهورة للفنان عمرودياب برج الحوت، والتي أظهرت فيه بشكل غير لائق، كما وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر السوشيال ميديا، والجدير بالذكر بأن الفيديو رقص دينا الشربيني لاق على عدد كبير من المشاهدات.

من هي دينا الشربيني ويكيبيديا

تعد دينا الشربيني من الشخصيات البارزة والمشهورة في الوطن العربي حيث أنها تحمل الجنسية المصرية، من مواليد 1985، درست دينا تخصص الإعلان في جامعة 6 أكتوبر ، ومن ثم عملت كمذيعة في العديد من الإذاعات، وشاركت في برنامج شبابيك على قناة دريم، حيث انتقلت دينا إلى العمل في مجال الفن، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في مجال التمثيل، وحققت نجاح واسع وبارز وكان من أبرز أعمالها الفنية فيلم الحفلة.

رقص دينا الشربيني المثير للجدل

استضافت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي الفنانة دينا الشربيني في برنامجها المعروف ” معكم ” والذي يعرض كل يوم خميس، حيث كشفت الفنانة دينا بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها أثناء إصابتها بفيروس كورونا أكثر من خمسة مرات، كما وتم عرض مقطع فيديو يجمع بين الفنانة الكبيرة دينا الشربيني وعمرو دياب في إحدى حفلات الزفاف، حيث عرض الفيديو رقص دينا الشربيني على أغنية “برج الحوت” والتي أثارت جدل واسع عبر وسائل الإعلام.

فيديو رقص دينا الشربيني على أغنية “برج الحوت”

تداول الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي بعض المقاطع الفيديو الخاصة بفيديو رقص دينا الشربيني على أغنية “برج الحوت”، والذي جمع بين الفنانة دينا الشربيني وعمرو دياب، مما أثار الكثير من الشكوك حول حقيقة عودة الفنانة دينا الشربيني للفنان عمرو دياب بعد إنفصال دام بينهم لسنوات.

انتشر فيديو رقص دينا الشربيني على أغنية “برج الحوت”، والتي أثارت جدل كبير وواسع عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث جمعت الإغنية بين الفنان عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني، والتي أصاب الشكوك حول عودة الفنان عمرو، الى الفنانة دينا بعد انفصالهم.