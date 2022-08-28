رقمنة الريف.. مبادرة ماليزية لتنمية قطاع التجزئة

توسيع أجندة الرقمنة، وخاصة استخدام المحافظ الإلكترونية، لتشمل المناطق الريفِيْة ؛ طموح وهدف تنتهجهما الحكومة الماليزية.

ومن المنتظر أن يتحقق هذا الهدف من خلال مبادرة رقمنة قطاع التجزئة، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب.

وقال إن مبادرة REDI، بقيادة وزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلك، كانت مبادرة فِيْ الوقت المناسب واستباقية بدعم من بنك Negara Malaysia لإنشاء مجتمع رقمي شامل، حسبما ذكرت صحيفة New Straits Times الماليزية يوم السبت.

وأشار إلَّى أن هناك فجوة واسعة فِيْ اعتماد أنظمة الدفع غير النقدي بين المناطق الحضرية والريفِيْة وأن الحكومة لا تريد أن تتخلف المجتمعات الريفِيْة عَنّْ الركب فِيْ الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن “الحكومة على ثقة من أن الانتقال إلَّى طرق الدفع الإلكترونية، مثل المحافظ الإلكترونية، سيكون سهلاً وسريعًا وآمنًا، وسيساعد التجار على إدارة أعمالهم بشكل أفضل وأكثر كفاءة”.

نما الاقتصاد الماليزي بأسرع وتيرة له فِيْ عام، مدعومًا بطفرة فِيْ الاستهلاك وانتعاش فِيْ الخدمات والتصنيع، مما عزز تركيز البنك المركزي الماليزي على مكافحة التضخم.

توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9٪ من أبريل إلَّى يونيو على أساس سنوي، وفقًا لبنك نيجارا ماليزيا، متجاوزًا متوسط ​​التقدير البالغ 7٪ فِيْ استطلاع أجرته بلومبرج. كَمْا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5٪ مقارنة بالربع الأول، مقارنة بمتوسط ​​نمو يقدر بنسبة 1٪.

يكتسب الاقتصاد الغني بالموارد زخماً بفضل الطلب المكبوت بعد تخفِيْف قيود الحركة، وارتفاع معدلات التوظيف، واستقرار أسعار صادرات البلاد من السلع الأساسية. تتوقع الحكومة الآن نمو إجمالي الناتج المحلي للعام بأكَمْله عَنّْد الحد الأقصى لتوقعاتها، ما بين 5.3٪ إلَّى 6.3٪.

من المرجح أن يقترب متوسط ​​التضخم العام من الحد الأعلى للنطاق من 2.2٪ إلَّى 3.2٪. أيضًا، لا تزال السياسة النقدية متيسرة بعد رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس منذ مايو.

رقم الناتج المحلي الإجمالي هُو “بلا شك رقم انفجار يشير إلَّى قوة الانتعاش فِيْ الاستهلاك المحلي بعد الوباء، معززة بالقوة المستمرة للصادرات”. “البصمة العامة المشجعة يجب أن تبشر بالخير للزخم فِيْ النصف الثاني حتى لو لم تكن التوقعات العالمية كذلك.”

ومن المتوقع أن يظل زخم النمو قوياً فِيْ الربع الثالث المنتهِيْ فِيْ سبتمبر، مدفوعاً بقوة التجارة الخارجية والسياحة. لكن؛ لا تزال الحكومة حذرة فِيْ النصف الثاني من عام 2022 بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها الأزمة الروسية الأوكرانية مع تعثر النمو فِيْ الصين.

قد تؤدي ضغوط الأسعار المتزايدة إلَّى دعم رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى فِيْ سبتمبر.