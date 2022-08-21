رقم إيجار الموحد الجديد وتسجيل الدخول 1444 ، يعتبر من الأرقام التي اثارت اهتمام العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، كونه من الأرقام المهمة ، وتعد منصة الايجارية من المنصات التي تقدم العديد من الخدمات الالكترونية والتي يحتاجها عدد كبير من الأشخاص داخل المملكة ، حيث تعمل على تنظم قطاع الإيجارات بشكل موثوق و بطريقة شفافة بين أطراف عملية الإيجار، تابعوا معنا .

منصة تأجير

المنصة الإيجارية هي شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجارات العقارية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق أطراف عملية الإيجار وهي “المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري” “، ويقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تساهم في تطوير وتنظيم وتسهيل قطاع تأجير العقارات. من أجل تحقيق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به وتحفيز الاستثمار فيه، تهدف منصة إيجار إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها

الحفاظ على حقوق جميع أطراف عملية الإيجار (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحدة معتمدة من وزارة العدل.

توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدة العقارية على شبكة (إيجار) الإلكترونية وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.

تقليص المنازعات المتعلقة بقطاع الإيجارات العقارية وتخفيف العبء على الجهات القضائية.

رفع كفاءة قطاع الإيجارات العقارية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

التقليل من مخاطر الاستثمار في تأجير العقارات وتحفيز الاستثمار فيها. لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وضع واعتماد السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمؤسسات الوساطة العقارية وتأهيل العاملين فيها.

توطين العمل في القطاع وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة.

توفير خيارات وبدائل إضافية في قطاع العقارات.

تسهيل التعامل مع حالات التخلف عن سداد الإيجار.

كيفية التسجيل للإيجار 1444

لكي تستفيد جميع الأطراف المؤجرة من الخدمات المقدمة في برنامج التأجير، يجب عليهم القيام بذلك على المنصة، باتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع “برنامج إيجار”.

انتقل إلى “الخدمات الإلكترونية”.

اختر “تسجيل شركة وساطة عقارية”.

انقر فوق {التالي.

اضافة كافة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية. رقم الهاتف الجوال. تاريخ الولادة. بيانات المنشأة العقارية.

أضف رمز التحقق الذي تلقيته عبر رسالة نصية على رقمك الخاص.

انقر فوق “تسجيل”.

تسجيل الدخول لبرنامج التأجير 1444

تتيح منصة التأجير لجميع عمليات الإيجار (سمسار عقارات، ومستأجر، ومؤجر) الدخول إلى برنامج الإيجار، للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي أطلقها برنامج الإيجار، وهذا ما سنناقشه أدناه بالتفصيل

تسجيل دخول المالك والمستأجر

يمكن لكل من المالك والمستأجر تسجيل الدخول إلى حساباتهما المسجلة مسبقًا في برنامج الإيجار باتباع ما يلي

الدخول المباشر إلى برنامج الإيجار.

أدخل بيانات تسجيل الدخول، وهي اسم االمستخدم. رقم الهوية. كلمه السر.

انقر فوق تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول إلى وسيط العقارات للإيجار

يمكن للوسيط العقاري أيضًا تسجيل الدخول إلى حسابه في برنامج الإيجار، من خلال ما يلي

اذهب إلى برنامج الإيجار.

أضف اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور في المساحة المتوفرة.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انتظر قليلاً حتى يتم تحميل الصفحة الرئيسية للحساب.

شروط التسجيل في برنامج الإيجار 1444

أنشأت المنصة الإيجارية عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص الراغب في التسجيل في برنامج الإيجار، وهذه الشروط هي كالتالي

يجب أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية.

امتلاك سجل تجاري للمنشأة العقارية للمستأجر.

صلاحية السجل التجاري سارية المفعول.

الغرض الرئيسي من تأجير العقار هو السكن.

برنامج تسجيل الإيجار الجديد

تتيح منصة إيجار خدمة تسجيل عقد جديد إلكترونيًا من خلال الموقع باتباع الخطوات الموضحة أدناه

تسجيل الدخول إلى منصة التأجير “”.

تسجيل الدخول إلى حساب الوسيط العقاري.

إجراء التحقق المطلوب.

اختر تسجيل عقد سكني في قائمة العقود.

أدخل البيانات وتحميل المرفقات.

انقر فوق {التالي.

وافق على الشروط.

أكمل الخطوات لدفع الرسوم.

تحقق من خيارات إخلاء المسؤولية من خلال √.

انقر فوق “متابعة”، ثم أكمل خطوات دفع الرسوم.

تحقق من البيانات.

انقر لتأكيد التسجيل.

كيفية توثيق عقد الإيجار

كما أتاحت منصة إيجار إمكانية توثيق عقود الإيجار من خلال الخطوات التالية

الدخول المباشر إلى برنامج الإيجار.

تسجيل الدخول إلى حساب المالك والمستأجر.

قم بإجراء التحقق المطلوب.

اضغط على زر البداية.

ة العقد.

الموافقة على إرسال العقد للطرف الثاني.

دخول الطرف الثاني للعقد من خلال الرابط المرسل.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطرف الثاني.

ة العقد والموافقة عليه.

تجديد اشتراك الإيجار

يمكن تجديد اشتراك الإيجار إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية

دخول بوابة التأجير “”.

تسجيل الدخول إلى حساب المؤجر.

انقر فوق عقود الإيجار.

انقر فوق قائمة الإيجارات المتاحة.

اختر عقد الإيجار المراد تجديده.

أدخل اسم المؤجر ورقم العقد.

اختيار خدمة التوفيق.

أدخل البيانات المراد تجديدها تاريخ بدء العقد. مدة العقد. مدة. مبلغ الضمان. طريقة الدفع او السداد. طريقة دفع رسوم العقد.

انقر فوق أيقونة التالي.

ستظهر تفاصيل الدفع.

انقر فوق ‘إرسال.

سيوافق الطرف الثاني على تسوية العقد.

كيفية إلغاء عقد الإيجار

فيما يلي خطوات إلغاء عقود الإيجار

تسجيل الدخول لاستئجار ““.

قم بإجراء التحقق المطلوب.

الضغط على العقود.

حدد جميع العقود من القائمة المنسدلة.

انقر فوق أيقونة الخيارات الموجودة بجوار العقد الذي تريد إلغاءه.

انقر فوق إنهاء العقد من القائمة.

انقر فوق {التالي.

أدخل المعلومات المطلوبة.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

انقر فوق تأكيد طلب الإنهاء.

إلغاء عقد الإيجار من جانب واحد

تقدم شبكة إيجار خدمة إلغاء العقد الموثق عند وجود أمر قضائي من محكمة التنفيذ بإخلاء العقار من المستأجر، حيث يمكن لمالك العقار / أو من ينوب عنه تقديم طلب إلكتروني لإلغاء العقد، وإرفاق المطلوب. البيانات والمستندات كاملة، وستقوم شبكة إيجار بالتحقق من الطلب ومرفقاته، تمهيدًا لإلغاء العقد في الشبكة، ثم إخطار أطراف العقد، وسيتم تطبيق هذه الخدمة على جميع العقود السكنية والتجارية، باستثناء العقود المتعلقة بعقود التأجير من الباطن. هذه الخدمة لها بعض المتطلبات وهي[2]

متطلبات الزامية أمر التنفيذ بإخلاء العقار.

المتطلبات الاختيارية اختيار قضائي. إعلان عن تنفيذ إخلاء العقار. وثيقة التمثيل القانوني في حالة عدم وجود المالك الرسمي. إرفاق صورة من مستند التمثيل القانوني في حال كان مقدم الطلب ممثلاً للمالك.



كيفية إلغاء عقد الإيجار من جانب واحد

يمكن لصاحب عقد الإيجار تقديم طلب لإلغاء عقد إيجار إلكتروني من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة “إيجار”.

اختر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

انقر فوق طلب إلغاء عقد من قبل طرف واحد من القائمة المنسدلة.

انظر تعليمات خدمة إلغاء العقد من جانب واحد.

إدخال بيانات الطالب لتنفيذ فسخ العقد من قبل طرف واحد وهي اسم مقدم الطلب. صفة مقدم الطلب (مالك العقار أو الممثل القانوني للمالك). رقم هوية مقدم الطلب. نوع الهوية. رقم الهاتف المحمول. البريد الإلكتروني. اسم الشخص ضده. نوع هوية الشخص الذي يتم تقديم الطلب ضده. رقم هوية الشخص الذي يتم تقديم الطلب ضده. رقم الجهاز. تاريخ الصك. رقم عقد الإيجار. رقم قرار الإخلاء العقاري. تاريخ القرار. تاريخ انتهاء العقد. أدخل رمز التحقق المكون من خمسة أرقام. اقرأ البيانات بعناية، ثم تحقق من صحة المعلومات.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

كيفية الاستعلام عن حالة الطلب

يمكن للمستفيد التحقق من حالة الطلبات عن طريق التأجير على النحو التالي

الدخول إلى خدمة التحقق “”.

أدخل رقم الطلب في الحقل الفارغ.

انقر فوق زر التحقق من الحالة.

ستظهر جميع تفاصيل طلب التحقق.

عقد ايجار طباعة

يمكن للمؤجر والمستأجر طباعة العقد باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى شبكة التأجير.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

اختر اتفاقية إيجار من الصفحة الرئيسية.

انقر فوق قائمة عقود الإيجار.

انقر فوق قائمة العقود.

اختر العقد المراد طباعته.

انقر فوق عرض.

انقر فوق عقد التنزيل.

سيتم تنزيل العقد بصيغة pdf للطباعة.

قم بتنزيل تطبيق الإيجار

توفر شبكة التأجير تطبيق وسطاء عقاريين إلكترونيين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية

رابط لتحميل تطبيق التأجير للأندرويد ““.

رابط تحميل تطبيق تأجير iPhone ““.

رقم الإيجار الموحد الجديد

توفر الشبكة الإيجارية رقمًا موحدًا بحيث يمكن لجميع المواطنين والمستخدمين في جميع أنحاء المملكة الاستفسار عن خدمات التأجير الإلكتروني، ويمكن التواصل من خلال الرقم الموحد التالي 920020035. كما توفر العديد من قنوات الاتصال الأخرى وهي

التواصل عبر الحساب الرسمي لبرنامج إيجار على منصة تويتر “”.

التواصل من خلال نموذج الاتصال المباشر لبرنامج “إيجار”.

رابط لتسجيل مستخدم جديد في موقع ejar.sa

يمكنك الانتقال إلى الرابط لتسجيل الدخول إلى برنامج التأجير مباشرة “” حتى يتمكن جميع أطراف عملية التأجير من الاستفادة من الخدمات على المنصة، بعد تسجيل الدخول والذهاب إلى الحساب الشخصي.

رقم إيجار الموحد الجديد وتسجيل الدخول 1444 ، كما اوضحنا لكم أن نتصة الايجار من المنصات المهمة للعاملين في قطاع الايجارات لما لها من دور كبير في عملية التنظيم للايجارات بطرق موثوقة ذات شفافية بين طرفي الايجار ، وتعرفنا على كيفية التسجيل عبر منصة الايجار .