رقم التواصل مع مركز قياس للفتيات وخدمات مركز قياس بالسَعُودِيْة 1443

عدد الفتيات الحجم، يعتبر مركز القياس الموحد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة البوابة الأولى لطلبة الثانوية العامة فِيْ المملكة للقبول فِيْ الجامعات، حيث يسهل عليهم الاطلاع على جدول العمل الرسمي وكافة التفاصيل اللازمة لدخول الجامعة التي يرغبون فِيْها. لجعلك أكثر راحة فِيْ الاتصال بالمسؤولين، سواء كان المتقدم فتاة أو فتى، هذا هُو رقم الاتصال الخاص بقياس للفتيات أدناه.

المركز الوطني للقياس التقويمي

تأسس هذا المركز منذ أكثر من عشرين عامًا، حيث تم تأسيسه فِيْ عام 2000، ويهدف إلى إعداد الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي جيدًا من خلال بعض الاختبارات الموحدة لقياس مستوى الطلاب ومعرفة القدرات المعرفِيْة والعلمية لديهم . تمتلك قبل دخول الجامعة والتعرف على كفاءتها وإنتاجها فِيْ المجال التالي وتجدر الإشارة إلى أن المعايير المستخدمة فِيْ هذه الاختبارات تتبع المعايير الدولية للعدالة التربوية فِيْ دقتها.

يقدم المركز الوطني للقياس والتقويم أنواعًا مختلفة من الاختبارات للطلاب من الجنسين بنين وبنات، منها اختبارات المجتمع، والاختبارات المهنية، واختبارات التقييم، وأخيراً اختبارات القبول، وهِيْ من أهم الاختبارات للقبول فِيْ التعليم الجامعي. . مستوى وقدرات الطالب.

رقم القياس الموحد للفتيات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

قام مركز قياس بتوحيد رقم هاتف الاتصال الخاص به لكلا الجنسين، ولكنه خصص رقم هاتف فقط للفتيات الراغبات فِيْ التواصل مع المركز، والهدف من هذا الرقم هُو تسهِيْل الاتصال والوصول إلى المركز لمعرفة كل الشكوك المطلوبة. . المتعلقة بالتطبيق ونتائج الاختبار وطريقة تسجيل الاختبار والمواعيد وما إلى ذلك. وهِيْ متاحة للتواصل من جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة، وللتواصل مع مركز الفتيات اتصل على 920033555.

المركز الوطني لخدمات القياس

العديد من الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز لجميع الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الملتحقين بالتعليم الجامعي سواء كانوا بنين أو بنات، وهِيْ