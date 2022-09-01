رقم الضمان الإجتماعي المطور صوتك مسموع ..sbis.hrsd.gov الاستعلام عن ايداع الضمان الاجتماعي القديم والجديد، قد يحصل بعض المشاكل الخدماتية مع المواطنين المستفيدين من الضمان الإجتماعي، كما وأتاحت وزارة الموارد البشرية رقم خاص تابع الضمان الاجتماعي على كافة الشكاوى والإستعلام عن إيداع الضمان الاجتماعي القديم والإطلاع على كافة شروط التقديم للضمان الإجتماعي.

تم تطوير رقم الضمان الاجتماعي

تم توفِيْر رقم الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره، وهُو من أهم البرامج التي أتاحتها الحكومة السَعُودِيْة ليسهل على مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة التواصل مع الضمان الاجتماعي.

رقم الاتصال الاجتماعي المطور، خدمة العملاء 1444

رقم التواصل الاجتماعي، خدمتك الصوتية مسموعة 19911

الشُروطْ المطلوبة للتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي 1444

هناك بعض الشُروطْ المطلوبة للقبول فِيْ الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي، ومنها

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة.

أن يكون مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب أن يكون لمقدم طلب الضمان الاجتماعي حساب مصرفِيْ جاري.

ألا يتجاوز الراتب أحد عشر مائة ريال سعودي.

إذا كان المتقدم أعزب، يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري 3000 ريال سعودي.

فِيْ حالة زواج المتقدم يجب ألا يتجاوز الراتب 868 ريال سعودي.

لا يمتلك مقدم الطلب عقارات.

أن لا يكون المتقدم مقيمًا فِيْ أي مأوى حكومي وله سكن خاص.

رَابِطْ الاستفسار عن الضمان الاجتماعي

يهتم الكثير من مواطني المملكة الذين خضعوا للضمان الاجتماعي المطوَّر 1444 بالاستشارة ومعرفة ما إذا كان القبول أو الرفض ممنوحًا بعد خمسة وعشرين يومًا .. نبذة عن الضمان الاجتماعي 1444.

دعنا نذهب إلى الويب الخاص. مع الضمان الاجتماعي .

اكتب اسم المستخدم مع رقم الهُوية وكلمة المرور وانقر فوق تسجيل الدخول.

نضغط على مربع الطلب لمعرفة قبوله فِيْ الأهلية أو قيد التدقيق من قبل الموارد البشرية.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي

سنوفر لك طريقة بسيطة للتقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية

دعنا نذهب إلى موقع الخدمات الاجتماعية.

اختر مجال الخدمات الالكترونية واضغط عليه.

نضغط على كلمة مستخدم جديد ونكتب جميع البيانات اللازمة للتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي ونضغط على حفظ البيانات.

من الممكن التحقق من حالة الطلب بعد 25 يومًا من خلال قائمة الطلبات الخاصة بي لمعرفة ما إذا تم قبوله فِيْ الأهلية أو قيد الفحص.

ما هِيْ أهداف الضمان الاجتماعي 1444

تم الإعلان عن هذه الخدمة وهِيْ الضمان الاجتماعي الذي طورته الحكومة السَعُودِيْة، وأهدافها

تحسين المستوى المعيشي لمواطني المملكة العربية السَعُودِيْة لمن يتقاضون راتباً شهرياً أقل من راتب الضمان الاجتماعي.

مساعدة المواطنين فِيْ حالة الطوارئ أو قضية مهمة.

تزويد المواطنين بالمأكل والملبس ومستلزمات الحياة.

اعتبار الحكومة لهذه الخدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً

أتاحت وزارة الموارد البشرية الفترة الأخيرة رقم الضمان الإجتماعي المطوركما ويمكن الحصول علىيه من خلال sbis.hrsd.gov الاستعلام عن ايداع الضمان الاجتماعي،والجدير بالذكر بأن برنامج الضمان الاجتماعي يصرف للأسر المستورة والعائلات ذات الدخل المحدود.