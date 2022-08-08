رقم الضمان الاجتماعي الرياض الموحد المجاني 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن يحصلون على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية ممن يقيمون في مدينة الرياض حول التعرف على الرقم الموحد المجاني الخاص بالضمان الاجتماعي في مدينة الرياض ، وذلك من الأرقام المهمة التي يجب على المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية معرفتها وخاصة المستفدين من الضمان الاجتماعي ، تابعوا معنا

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تم إنشاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب مرسوم ملكي صدر في الشهر الأخير من عام 1380 هـ تحت مسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. في عام 1425 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى وزارة العمل والثانية وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي ربيع الآخر 1436 هـ. – صدر المرسوم رقم (أ / 133) بدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. قامت الوزارة منذ إنشائها بتطوير المجتمعات المحلية ورعاية اللجان المجتمعية ورعاية الشباب والأسرة والجمعيات التعاونية. للوزارة أهداف تتجسد فيما يلي

رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمل في المملكة ضمن مجموعة من القيم والمبادئ والأنظمة في المملكة العربية السعودية.

تخطيط المشروع وتنفيذه.

توجيه التنمية الاجتماعية في المملكة

توعية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم في إطار الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية وتعزيزها لبناء مجتمع متكامل وناشئ.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد تتم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. خطوات التسجيل كالتالي

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية إذا كان مقدم الطلب لديه حساب على البوابة.

قم بإنشاء حساب مستخدم جديد، إذا لم يكن لديك حساب.

الانتقال إلى خدمة تقاعد الضمان الاجتماعي من الخدمات الإلكترونية.

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

تحميل المرفقات.

انقر فوق (التالي).

تحقق من البيانات.

انقر فوق الزر “إرسال الطلب” عند الانتهاء.

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جملة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب التسجيل للراغبين في الحصول عليه، وهي كالتالي

رقم الضمان الاجتماعي بالرياض

توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقمًا موحدًا للاستفسارات والشكاوى والاستفسارات حول الدعم المقدم من صندوق التنمية البشرية من قبل المستفيدين من أي مكان في المملكة من خلال الرقم المجاني الموحد 920020301 أو على الرقم المختصر المجاني 19911. يستقبل الصندوق المكالمات ابتداءً من الساعة 700 مساءً وحتى 1100 مساءً

كيفية الاتصال بالضمان الاجتماعي

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة التواصل مع صندوق الموارد البشرية بعدة طرق مختلفة، وفيما يلي طرق التواصل

زيارة المقر الرئيسي يمكنك زيارة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض – حي المغرزات طريق الإمام سعود الفرعي، خلال أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 220 مساءً.

صندوق بريد 12484. الرمز البريدي 11157.

البريد الإلكتروني من المتوقع الرد في غضون 5 أيام عمل.

التواصل عبر منصة تويتر ““.

التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook “.

خدمة الشكاوي في مكتب العمل

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة الشكاوى من قبل العامل أو الموظف ضد صاحب العمل أو الكفيل، ويتم ذلك إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. تتطلب عملية تقديم الشكوى لدى مكتب العمل عدة أمور من أهمها

ارفاق عقد العمل او ما يثبت علاقة العمل مع الكفيل.

تسليم المستندات المطلوبة حسب نوع النزاع.

إحضار هوية مقدم الشكوى وصفته ووثيقة الوكالة في حال كان وكيلاً.

إدراج الحق في ة دائرة التسوية الودية، ويحق لمقدم الطلب بعد ذلك التوفيق والإفراج والتنازل.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لصاحب الشكوى متابعة الشكوى عن طريق الاتصال بالرقم الموحد الذي ذكرناه أعلاه أو الحضور شخصياً إلى الوزارة مع إبراز رقم الشكوى المقدمة ورقم السجل المدني ورقم المنشأة ورقم الهاتف.

كيفية تقديم شكوى في مكتب العمل

يمكنك تقديم شكوى إلى مكتب العمل إلكترونيًا من خلال الخطوات الموضحة أدناه

اذهب إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ““.

تسجيل الدخول.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة “تقديم شكوى”.

املأ النموذج الإلكتروني.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

عنوان وساعات عمل مكتب الضمان الاجتماعي

يمكنك زيارة أحد فروع مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 220 مساءً. هذه الفروع هي كما يلي

فرع جازان.

فرع تبوك.

فرع الجوف.

الحدود الشمالية.

المنطقة الشرقية.

منطقة حائل.

المدينة المنورة.

مكة المكرمة.

فرع الباحة.

فرع عسير.

فرع نجران.

فرع القصيم.

فرع الرياض.

وفي الختام تعرفنا على رقم الضمان الاجتماعي الرياض الموحد المجاني 1444 ، حيث قدمت وزارة التنمية على توفير قنوات الاتصال لتلقي استفسارات من قبل المواطنين من الطلبات والشكاوى المختلفة وجميع المعلومات الهامة ذات الصلة .