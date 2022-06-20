رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد sso.hrsd.gov.sa استعلام عن حالة طلب الضمان

رقم الضمان الاجتماعي الموحد للمطور المجاني sso.hrsd.gov.sa للتواصل المباشر مع خدمة عملاء الأمن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورابط التسجيل والتقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد والتاريخ والتوقيت من تاريخ صرف وديعة ونزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، ولم يتأخر في نزول المعاش التأميني لهم ، والاستعلام عن حالة الطلب المسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، كل ما سبق من أهم الموضوعات التي يتبعها المستفيدون من التأمين سواء كانوا مسجلين حديثاً أو المستفيدين الفعليين في نظام التأمين القديم قبل تطويره ، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير الإجابة على كل ما سبق- المذكورة الأسئلة.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد للمطور المجاني sso.hrsd.gov.sa

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة العديد من وسائل التواصل مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي سواء كانت حديثة أو قديمة. ومن بين هذه الوسائل الأرقام الموحدة للضمان الاجتماعي المجاني ، وغيرها من الوسائل التي تتيحها الوزارة للتواصل ، ومنها ما يلي:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911. رقم الضمان الاجتماعي بالرياض: 0114057988. صندوق بريد: 12484. رمز بريدي: 11157. اتصل على الرقم المجاني 8001222777 اتصل على الرقم المباشر 0112915588. اتصل ب 2033333. اتصل 0802007200.

كيفية التسجيل في الضمان المطور ، قم بالدخول إلى sso.hrsd.gov.sa أو منصة الدعم

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يمكن أن تتم من خلال طريقتين ، إما التسجيل بحساب المستفيد على بوابة الوصول الوطنية الموحدة ، أو التقديم والتسجيل على الرابط الجديد لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية. للأمن المتطور ،

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد عن طريق: “البوابة الوطنية الموحدة للنفاذ sso.hrsd.gov.sa. رابط التقديم: “مطور منصة الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.saوإنشاء حساب جديد. لمزيد من المعلومات ، يمكنك الاتصال برقم الضمان المجاني الموحد: استفسارات على 1119.

توقيت الإفراج عن وديعة الضمان الاجتماعي المطورة والقديمة لهذا الشهر وصرفها

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، عن تحرير وديعة الضمان الاجتماعي وصرفها للمستفيدين من النظام القديم ، في الموعد الذي تم الإعلان عنه مسبقًا ، حيث تقرر صرف راتب الضمان يوم الخميس 30 يونيو. الموافق 2022 صباح الأول من ذي الحجة 1443. سترسل الوزارة من خلال منصة الضمان المطورة رسائل نصية تفيد بقبول أحقية المسجلين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وكيفية التقديم برقم الهوية

يتم التسجيل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور الجديد والذي تم تفعيله في نوفمبر من العام الماضي وفق خطوات محددة بالمعلومات والبيانات الصحيحة ، ويجب مراعاة الدقة في إضافة البيانات الشخصية. أن لا يتم رفض الطلب أو تعليقه حتى يتم تصحيح البيانات والمعلومات التي يقوم المواطن بإدخالها ، وتتم خطوات التسجيل والتقديم وفق الآتي:

يزور رابط لمنصة دعم الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية الجديدة المطورة .

. اختر رمز تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

اكتب رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لذلك.

أدخل تاريخ ميلاد رب الأسرة.

رقم الهاتف المحمول للاتصال.

قم بإنشاء كلمة المرور الخاصة بك.

ضع علامة على قبول الشروط والأحكام.

انقر فوق أيقونة التسجيل.

سيُطلب رمز التفعيل على هاتفك المحمول الذي أدخلته.

أدخل رمز التفعيل للتحقق من رقم الهاتف وقم بتعبئته بحسابك.

للوصول إلى حسابك ، يجب عليك استخدام رقم المعرف وكلمة المرور اللذين أنشأتهما عند التسجيل.

من خلال القيام بذلك ، سيكون لديك حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها مسبقًا في بداية التسجيل.

سيتم عرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي أدخلتها.

أدخل رقم الحساب المصرفي الدولي.

املأ جميع المعلومات الشخصية ، بما في ذلك البيانات السكنية وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات دخلك.

انقر فوق حفظ البيانات.

انقر فوق “التالي” وأكمل المعلومات المطلوبة.

حفظ البيانات.

انقر فوق {التالي.

أدخل تفاصيل المعالين والعلاقة واستكمل البيانات المطلوبة

انقر فوق تأكيد المعلومات.

انقر فوق تأكيد المعلومات. أخيرًا ، اضغط على إرسال.

كيفية الاستعلام عن حالة التطبيق الذي قمت بتسجيله على منصة الضمان المطورة

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة الضمان المطورة للحصول على الدعم والحماية الاجتماعية

انقر على أيقونة الطلبات.

سيظهر لك رقم الطلب وتاريخ التسجيل وعلامة العين.

انقر على أيقونة العين.

سيتم عرض بيانات التطبيق ، وحالة التطبيق الخاص بك ، وعدد المعالين كمعيل لك ، وما إذا كان يتم التحقق منه أو أنه مؤهل أو غير مؤهل.

تعديل الطلب بتقديم تذكرة على حسابك في الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa

يزور حسابك في ضمان المطور .

. انقر فوق رمز التذاكر في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة

قم بإنشاء تذكرة جديدة.

اختار برنامج الدعم “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

اختر أيقونة التحميل.

اكتب نوع ووصف المشكلة التي تواجهها.

انقر فوق ‘إرسال.

سيظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة في غضون أيام.

إذا لم تستفد من الإجابة ، فقم بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة لمزيد من التوضيح.

الفئات المستبعدة من استحقاق دعم الضمان المحسن بعد 6 أشهر

سلطان الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحدث على احدى القنوات الفضائية واطلع على شروط الاستفادة من برنامج الضمان المطور ، والفئات التي سيتم حجب واستبعاد الأهلية لهاوهذه الفئات هي كما يلي:

الأسر التي يتجاوز دخلها جميع أفرادها الحد الذي حددته الوزارة للتأهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطوَّر.

سكان دور الإيواء أو العلاج التي ترعاها الحكومة السعودية.

أولئك الذين يفشلون في التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية خلال الموعد النهائي المحدد الذي ينتهي في أكتوبر 2022.

التسجيل بمعلومات وبيانات غير صحيحة يتطلب التوقف عن دفع الراتب لجين القيم من خلال تحديث البيانات.

ينتظر المستفيدون من راتب الضمان الاجتماعي تاريخ صرف وصرف وديعة هذا الشهر في التاريخ الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسبقًا. قم بتحديث الصعوبات التي تواجهك ، يمكنك الاتصال بنا من خلال التعليقات في أسفل هذا التقرير.