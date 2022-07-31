[رقم الضمان الصحي الموحد] eservices.chi.gov.sa استعلام تأمين زائر لأراضي المملكة برقم الجواز

رقم التأمين الصحي الموحد وطريقة للاستعلام عن تأمين الإقامة فِيْ المملكة للإقامة الجزئية فِيْ موسم الحج والعمرة، حيث وضع المجلس التعاوني للتأمين الصحي آلية لتسجيل الضمان للقادمين فِيْ زيارة أو إقامة مؤقتة . إلى المملكة ضمن إجراءات زيارة المملكة، حرصًا على صحة الزائر الذي ينتقل من الدولة التي يقيمون فِيْها إلى مكان مختلف وبيئة مختلفة، مما يعرض المسافرين للأمراض، وهم ملزمون داخلها. إجراءات التأشيرة للتسجيل فِيْ الضمان التعاوني لحَلْ مشاكل المرض المفاجئة.

[رقم الضمان الصحي الموحد] eservices.chi.gov.sa استفسارات تأمين الزوار لأراضي المملكة

تسعى المملكة العربية السَعُودِيْة بالاتفاق بين مؤسساتها إلى التنسيق لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمقيمين، حيث يعاني الزائر من بعض الأمراض المزمنة التي يمكن أن تعرضه للخطر عند انتقاله إلى أجواء المملكة المتربة والحارة. والتراكَمْ البشري أثناء أداء المناسك من العوامل المهمة فِيْ تفاقم الأمراض المزمنة أو إحداث ضيق فِيْ التنفس أو اختلال مفاجئ فِيْ الدورة الدموية، وتهتم وزارة الصحة بالمملكة بالاتفاق مع وزارة الخارجية بأن يكون لدى الزائر التأمين الصحي لتأكيد الحالة الصحية للمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن لإتمام الحج أو العمرة بسلام، كَمْا تؤكد وزارة الحج والعمرة استكَمْال كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج بعد انتهاء موسم حج 1443.

الإستشارة فِيْ تأمين الزوار للحجاج والمعتمرين

تقدم المؤسسات الصحية وممثلو وزارة الصحة فِيْ مواقع تقديم الخدمة فِيْ المسجد الحرام فِيْ مكة المكرمة وأماكن طقوس الحج أو العمرة خدمات صحية للزوار، ومن العناصر الأساسية للحج والعمرة الحصول على تأشيرة الحج لمقدم الطلب لزيارة المملكة للتأمين الصحي وخاصة للمصابين بأمراض مزمنة، ولكل متقدم سجل فحص طبي قبل القدوم والتسجيل للحج وتسجيل الأمراض الموجودة. التسجيل والتأمين الصحي للزائر.

خطوات للتعرف على تأمين الزائر فِيْ المملكة المتحدة

أدخل مباشرة فِيْ رَابِطْ إلى خدمات مجلس التأمين الصحي للحصول على معلومات تأمين الزائر. سجل رقم جواز السفر. ثم قم بتسجيل رمز التحقق. تفتح صفحة للتشاور حول الخدمات. تم تحديد رمز استشارة الزائر. الاتصال متاح عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 920001177. يمكن أيضًا إجراء الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وهكذا ومن خلال هذا التقرير نستعرض مع متابعين موقع ثقافني الإخباري تفاصيل الاستعلام التأميني لزائر من المملكة العربية السَعُودِيْة برقم جواز السفر على الرَابِطْ المخصص، eservices.chi. gov.sa، كَمْا وكذلك من خلال رقم التأمين الصحي الموحد، حيث نشرح خطوات كيفِيْة استشارة تأمين الزائرين فِيْ المملكة، وإذا كانت لديك استفسارات أو أسئلة يمكنك التواصل معنا من خلال التعليقات الموجودة فِيْ أسفل هذا التقرير.