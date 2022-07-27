رقم بنك الإنماء المجاني ،انتشرت في الآونة الأخيرة ومع التقدم التقني إلى وجود الخدمات المصرفية ولذلك قام مصرف الانماء باسيس رقم مجاني موحد لخدمة جميع العملاء في أسرع وقت، كما وفر برامج على الأجهزة الذكية من أجل توفير التعب على العملاء في الوصول لأقرب فرع وعمل معاملاتهم البنكية ويعتبر مصرف انماء هم مصرف سعودي، يقدم جميع الأعمال المصرفية لكافة العملاء، ومقره الرئيسي بالرياض العاصمة.

رقم الهاتف المجاني 2022 من مصرف الإنماء

يوجد رقم موحد للبنك يمكن استخدامه من خلال الاشتراك في جميع الخدمات والأعمال المصرفية والاستثمارية. من الممكن أيضًا تحديد جميع العروض المقدمة من خلاله. يمكنك الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم المجاني لمصرف الإنماء 920028000 ومن خارج دولة السعودية يمكن استخدام هذا الرقم وقد يتم فرض بعض الرسوم المالية عليه +966920028000.

كيفية فتح حساب جاري رقمي في مصرف الإنماء

هناك طريقتان يمكن من خلالها فتح حساب جاري داخل مصرف الإنماء بكل سهولة دون الذهاب إلى أي من فروع البنك وهما كالتالي

فتح حساب إلكتروني

قم بتسجيل الدخول إلى هذا الموقع الخاص بمصرف الإنماء.

اضغط على كلمة (فتح حساب فردي) الموجودة بأعلى الصفحة.

اقرأ كافة تفاصيل وتعليمات وشروط الخدمة واخترها (افتح حساب الآن).

اقبل جميع الشروط ووافق عليها، ثم أدخل رقم الهوية الخاص بك.

أدخل جميع البيانات المطلوبة لإتمام فتح الحساب.

تحديد رقم تعريف مصرف الإنماء المكون من 11 خانة، ثم الموافقة على جميع قرارات وشروط البنك.

التحقق من الهوية من خلال المنصة الوطنية على موقع البنك.

بعد الخطوات السابقة انتهينا من عملية فتح الحساب واكتملت بنجاح.

أخيرًا، يتم طباعة طلب التسجيل واستلامه من مكاتب البريد.

فتح حساب عبر تطبيق مصرف الإنماء

قم بتنزيل التطبيق على جهازك المحمول ثم اختر كلمة “فتح حساب رقمي”.

اقرأ جميع الشروط والتفاصيل، ثم اختر فتح حساب الآن والضغط عليه.

أدخل رقم المعرف الخاص بك واضغط متابعة، ستظهر صفحة ستدخل فيها جميع البيانات بشكل صحيح.

تحديد واختيار رقم هوية الإنماء المكون من 11 خانة ثم التحقق منه.

بعد ذلك سيظهر إشعار يؤكد نجاح عملية فتح الحساب، ثم طباعة بطاقة التسجيل التي سيتم تسليمها لك عن طريق البريد.

خدمات مصرف الإنماء

بعد أن تعرفنا على رقم مصرف الإنماء المجاني، يمكننا بسهولة تحديد جميع الخدمات التي يقدمها البنك لجميع العملاء، بما في ذلك ما يلي

خدمة الإنماء للإنترنت

هي خدمة تساعد جميع عملاء البنك في التعرف على كل ما يجري في البنك من حيث المعاملات المالية والاستثمارية وإمكانية متابعة حسابك من مكانك دون الذهاب لأي فرع من فروع البنك.

تساعد هذه الخدمة في دفع جميع الفواتير والرسوم الشخصية لأي متجر أو سوق اشتريته منه.

استفسر عن حسابك الشخصي وجميع التغييرات التي تطرأ عليه دون الاتصال برقم مصرف الإنماء المجاني.

خدمة النقدية الطارئة

تعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الإنماء. تتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية سحب الأموال من أجهزة الصراف بالبنك دون استخدام البطاقة الائتمانية في حالة الطوارئ فقط.

الخدمة مجانية ولا تتطلب دفع أي رسوم عند السحب.

هذه الخدمة متاحة طوال اليوم.

خدمة التبرع الخيري

قدم مصرف الإنماء هذه الخدمة للعملاء لتسهيل عمليات التبرع التي يحتاجها العملاء دون عناء ومشقة.

خدمة تحديث البيانات الشخصية

من خلاله يمكن تغيير جميع البيانات الشخصية التي سبق تسجيلها بها لأي سبب من الأسباب أو للحفاظ على أمان الحساب.

لا تتطلب هذه العملية الذهاب إلى الفرع وتحديث البيانات، ولكن يمكن إجراؤها من خلال موقع البنك الإلكتروني.

خدمة الإخطار بالرسائل النصية القصيرة

تساعد هذه الخدمة الشخص في التعرف على حسابه وكافة عمليات السحب والإيداع المختلفة، وهذا يزيد من طمأنة العميل، فضلاً عن عدم الحاجة إلى استخدام رقم مصرف الإنماء المجاني أو زيارة الفرع.

مميزات مصرف الإنماء

يتمتع مصرف الإنماء بالعديد من المزايا التي جعلت عددًا كبيرًا من الأفراد يفضل التعامل معه، ومنها ما يلي

يقدم البنك العديد من الخدمات والعروض التي لا يمكن لأي من البنوك الأخرى تقديمها.

خدمة العملاء متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم للمساعدة في أي أسئلة.

هناك أنواع عديدة من الحسابات.

إمكانية تحويل الأموال من وإلى البنك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

الاستعلام عن الرصيد في أي وقت ومتابعة ما تم إيداعه وسحبه.

توافر درجة عالية من الأمن والسرية في جميع المعاملات المالية.

إمكانية الحصول على تمويل شخصي من البنك مع تسهيلات في عملية السداد.

يتمتع مصرف الإنماء بخبرة واسعة في مجال الاستثمارات بكافة أنواعها.

أنواع الحسابات في مصرف الإنماء

قدم مصرف الإنماء العديد من أنواع الحسابات التي يمكن للعملاء من خلالها اختيار ما يناسبهم، على النحو التالي

حساب العائلة

أتاح مصرف الإنماء الفرصة للعائلات لفتح حسابات مختلفة سواء كانت حسابات توفير أو حسابات جارية، دون دفع أي أموال تتعلق بفتح الحسابات، حيث يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة فتح حساب خاص به.

الحساب الحالي

ساعد مصرف الإنماء العملاء في إمكانية فتح حسابات جارية لهم في البنك لتسهيل جميع معاملاتهم المالية.

يتميز الحساب الجاري بإمكانية سحب الأموال في أي وقت من ماكينة الصرف الآلي أو من خلال الفرع مباشرة خلال ساعات العمل الرسمية.

حساب التوفير

ساعد البنك الأفراد في فتح حسابات التوفير من خلال حزم متعددة مرنة ومناسبة لجميع عملاء مصرف الإنماء.

هذا الحساب مجاني ويمكنه السحب والإيداع في أي وقت.

من المفيد أن تكون على دراية بالتغييرات الجديدة في الحساب من وقت لآخر.

لا يتطلب فتح حساب توفير الذهاب إلى أحد الفروع، ولكن يمكن فتحه من خلال موقع مصرف الإنماء.

حساب التعليم

اهتم مصرف الإنماء بالخدمات التعليمية والقائمين عليها فساعدهم على فتح حسابات تعليمية بكل سهولة

يوفر هذا الحساب خدمات التمويل الشخصي.

احصل على عروض وخصومات رائعة عند الانسحاب من خارج المملكة العربية السعودية.

حساب الدفع

من خلال هذا الحساب يمكن دفع فواتير الشراء عبر الإنترنت، حيث يوجد العديد من المتاجر الإلكترونية النشطة التي لديها حساب دفع، وهذا لا يتطلب أي نوع من البطاقات سواء كانت ائتمانية أو بنكية.

يعتبر هذا الحساب أكثر أمانًا في حالة التسويق الإلكتروني.

يمكن الدفع مباشرة إلى التاجر الذي تم التعامل معه من خلال موقعه على الإنترنت.

حساب استثمار

قام مصرف الإنماء بتزويد العملاء بفتح حسابات استثمارية يتم من خلالها استثمار أموال العملاء في العديد من المشاريع التجارية المختلفة التي تحقق عوائد مالية عديدة. يتم منح العملاء نسبة مئوية من هذه العوائد التي يتم الاتفاق عليها مسبقًا وتعتمد على مقدار الأموال المستثمرة من قبل العميل.

فترات الاستثمار الممنوحة للعميل مرنة.

يتم دفع العوائد وتوزيعات الأرباح في تواريخ استحقاقها خلال فترة الاستحقاق.

المدفوعات في هذا النوع ضخمة بالمقارنة مع أنواع الحسابات الأخرى.

أرقام هواتف للتواصل مع مصرف الإنماء

بالإضافة إلى رقم مصرف الإنماء المجاني، هناك العديد من الأرقام التي قد يحتاجها الأفراد لمعرفة جميع خدمات ومعاملات مصرف الإنماء السعودي، وتشمل هذه الأرقام ما يلي

رقم فرع الغدير الاستثماري الموجود في مدينة الرياض لخدمة العملاء وهو رقم مجاني 8004413333.

يوجد رقم آخر يمكن من خلاله التواصل مع خدمة العملاء 0112799299.

يمكنك التواصل مع البنك من خلال هذا الموقع الخاص بمصرف الإنماء.

يمكن استخدام البريد الإلكتروني للبنك.

في العديد من الأوقات عملاء بنك الانماء يواجهون مصاعب مختصة بسحب أو إيداع الأموال أو أي خدمة بنكية أخرى، لذلك كان البنك حريص على تقديم رقم الانماء المجاني والذي بدوره يتم عن طريقه إرسال جميع الشكاوى لتوفير خدمة العملاء الخاصة بالبنك بالرد عليها نسأل الله لكم التوفيق.