رقم بنك التسليف الموحد المجاني ،وهو من ضمن المؤسسات المصرفية المتميزة في المملكة العربية السعودية، ويوفر كافة الخدمات المصرفية إلى المواطنين المقيمين في المملكة، ويحرص بنك التسليف باستمرار على زيادة جودة خدماته لكي تنال رضا كافة المواطنين ، كما يقدم البنك الحلول التمويلية المتنوعة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما وفر البنك رقم لمن اراد الاستفسار على رقمه الخاص به.

رقم بنك الائتمان الموحد المجاني 2022

قام بنك الائتمان السعودي بإنشاء رقم ساخن لتلقي جميع شكاوى أو استفسارات عملائه، ولكي يتمكن العميل من استخدام هذه الخدمة عليه الاتصال على رقم بنك التسليف الموحد المجاني 2022 وهو

الرقم 920008002 عبارة عن خط مجاني تم إنشاؤه خصيصًا للبنك، ويمكن للعميل من خلاله معرفة العديد من الخدمات مثل متابعة حسابه والتعرف على عمليات الإيداع والسحب الأخيرة الخاصة به.

من خلال هذا الرقم، يمكن للعميل أيضًا الاستفسار عما يريد معرفته عن الخدمات التي يقدمها البنك، مثل السؤال عن شروط القرض، وبرامج الادخار المتوفرة في البنك، وساعات العمل.

يتميز البنك باحتفاظه بمعلومات العميل، لذلك يطرح المتصل عدة أسئلة للتحقق من هويته، وذلك لحماية المعلومات من التسريب والاحتيال.

بعد ذلك يقوم الموظف بإدخال تلك البيانات للتحقق من المعلومات ثم يبدأ بإعطاء جميع المعلومات التي تريدها سواء عن حسابك أو أي استفسار آخر. جدير بالذكر أن هناك خدمة من البنك يقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن أرقام بنك الائتمان مع رقم الهوية

يمكن التعرف على العديد من المعلومات عن طريق الاتصال بخدمة العملاء في بنك الائتمان، مثل معرفة أنواع القروض التي يمكن تقسيمها إلى ترميم أو إنتاج. كما يمكن الاستفسار عما إذا كان قد تم قبول طلب القرض أو رفضه، ومعرفة اسم الفرع الذي توجد به الأوراق، ويمكن تحديد القيمة. من القرض والمبلغ الذي تم سداده حتى وقت الاتصال.

ارقام للتواصل مع بنك التسليف في مدن المملكة

رقم بنك التسليف الموحد المجاني 2022 ليس متاحًا للبنك فقط، ولكن هناك بعض الأرقام الأخرى، ولكن كل واحد منهم خاص بفرع معين، وقد تم ذلك بهدف تسهيل التواصل بين العميل وخدمة العملاء بسبب الضغط الكبير الموجود على الخط الموحد، وهنا أهم الفروع والأرقام التابعة لها على النحو التالي

فرع الإدارة العامة ورقمه 0112746444.

فرع منطقة الرياض ورقمه 0112093790.

رقم فرع جدة هو 0126688060.

فرع الدمام ورقمه 0138315875.

فرع مكة المكرمة ورقمه 0125765357.

يوجد فرع بالمدينة المنورة برقم 0148490713.

فرع الأحساء رقم 0135830306.

فرع خميس مشيط ورقمه 0172354306.

فرع الطائف ورقمه 0127375688.

بنك الائتمان في المملكة العربية السعودية

يتساءل الكثير من الناس عن بعض المعلومات المهمة عن بنك التسليف وسبب إنشائه، لذلك سنذكر لكم عدة معلومات عنها، منها

تأسس عام 1971، وذلك بعد المرسوم الملكي الذي سمح بالقرض الاجتماعي، وعند إنشائه أطلق عليه اسم بنك التسليف والادخار، ثم تغير اسمه ليصبح بنك التنمية الاجتماعية.

كان الهدف الأساسي من إنشاء هذا البنك هو مساعدة الفقراء أو الفئات المحتاجة للمساعدة، ومع تطور البنك بدأ في تقديم خدمات جديدة لمواكبة التطور والتطور من حوله، من أجل أن يكون قادرة على مساعدة الأفراد بشكل فعال وكبير.

قدم البنك أنظمة تمويل للعملاء تساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم، مثل تزويدهم بالتمويل كسيارة أجرة لتحسين المستوى المادي وزيادة الدخل. كما قدم البنك قروضا للشباب أو أي شركة ناشئة للعمل في مشاريع وتتميز القروض بأنها لا فائدة.

يتميز البنك بتقديم قروض متنوعة بهدف توفير كل ما يحتاجه العميل لاختيار القرض المناسب لاحتياجاته. وبذلك يساعد الشباب حديثي التخرج على إقامة مشاريعهم الخاصة مما يزيد الإنتاج ويوفر فرص عمل للكثيرين.

وسائل الاتصال الخاصة ببنك الائتمان

بسبب الخدمات العديدة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لعملائه، ازداد الضغط على أعداده. لذلك وفرت إدارة البنك أكثر من وسيلة للتواصل المباشر مع البنك والاستعلام عن أي معلومات تريد معرفتها، ومن أهم هذه الوسائل ما يلي

الرقم الموحد الذي ذكرناه سابقًا والجدير بالذكر أن استجابة هذا الرقم سريعة جدًا ومتاحة طوال الوقت.

يقدم البنك خدمة تسمى اتصل بنا، والتي تتم عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني، يتم الرد عليها عادة بعد 24 ساعة.

هناك أيضًا خدمة إبلاغ إلكترونية، وعادة ما تكون الاستجابة بعد 72 ساعة.

توجد خدمة دردشة فورية والاستجابة سريعة خلال دقائق.

خدمات الفروع لدينا هذه الخدمة متاحة خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، ووقت الاستجابة مرتبط بساعات العمل من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف مساءً.

خدمات تويتر وهذه الخدمة متوفرة أيضا خلال أيام العمل فقط ولكن تختلف مواعيدها من الثامنة صباحا حتى التاسعة مساءا.

هناك خدمات قيادية تابعة لمركز الاتصال الوطني وهي سريعة الاستجابة ورقمها 199099.

خدمات الإشارات سريعة الاستجابة للغاية.

بنك الرياض الائتماني رقم

تعتبر الرياض من أهم المناطق التي تحتوي على العديد من المشاريع، لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن عنوان البنك فيها، وهو كالتالي

المقر الرئيسي للبنك الرياض.

رقم المقر 00966114797200.

فاكس المقر 00966114778953.

الرمز البريدي للمقر هو 11471.

صندوق البريد 3401.

البريد الإلكتروني للمقر

الصفحة الرسمية للبنك.

شروط الحصول على قرض بنكي

هناك عدة شروط يجب أن يستوفيها الفرد الذي سيتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك الائتمان حتى يتمكن من الحصول على الموافقة، وأهمها ما يلي

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 25 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية، ذكرا كان أو أنثى.

يشترط أن يكون الفرد في السعودية بشكل دائم.

يجب ألا يمتلك الفرد أي مشاريع تجارية أو أن يكون لديه أي تمويل جزئي فيها.

ألا يقل راتب المتقدم للقرض عن 2000 ريال.

يجب على الفرد أن يوضح نوع القرض الذي يريده، سواء كان قرضًا عائليًا، أو ترميمًا، أو تعليمًا، أو زواجًا، أو عملًا تجاريًا.

أن لا يزيد المبلغ المطلوب في القرض عن 8.000.000 ريال.

يجب على الفرد التأكد من أن جميع بياناته مكتوبة بطريقة صحيحة وواضحة في شكل بنك الائتمان، لذا تأكد من ة البيانات مرة أخرى قبل إرسال النموذج إلى موظفي البنك.

اطلق بنك التسليف في المملكة العربية السعودية مجموعة من الأرقام لمن يريد التواصل معه داخل مدن السعودية، والتي عبرها يتمكن العميل من الحصول على الخدمة من أي مدينة او محافظة في المملكة العربية السعودية، وأرقام التواصل مع بنك التسليف من داخل مدن المملكة موجودة على موقع البنك.