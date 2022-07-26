رقم بنك سامبا للقروض ،هناك مجموعة كبيرة من العروض المتوفرة من بنك سامبا لامتلاك القروض وتمويل شخصي، فقد يصل التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي وذلك لفترة تسديد تصل إلى 9 أشهر بدون أي فوائد أو زيادات، وهذا لتوفير كل احتياجاتك وهذا مقدم للعملاء ولفترة معينة يعمل البنك على تمويلك بمبلغ بسيط وفترة السداد أيضا سهلة ، لكنها توفر لك فرص شراء منزل أو سيارة أو التخلص من فواتير مطلوبة أن كانت خاصة بالأبناء أو بالعميل.

رقم قرض بنك سامبا

يمكن استخدام رقم قرض بنك سامبا 1241010800 للاستعلام عن جميع الخدمات المتعلقة بتقديم طلب للحصول على قروض أو سداد مدفوعات، كما يمكنك معرفة تفاصيل العروض التي يقدمها البنك.

مزايا قرض سامبا بدون فوائد

بعد معرفة رقم قرض سامبا، يجب ذكر مزايا قرض سامبا الخالي من الفوائد، وهي كالتالي

يقدم البنك العديد من الخيارات للقروض والتمويل الشخصي.

مبلغ التمويل في بنك سامبا يصل إلى 100،000 ريال سعودي.

فترة سداد القرض تصل إلى 9 أشهر بدون فوائد أو تكاليف إضافية.

يمكن استخدام القرض لشراء منزل أو امتلاك سيارة.

في حالة تخصيص القرض لعميل أو طفل، يتم إعفاؤهم من الفواتير بدون فوائد.

وافق المشرف الإسلامي على هذا القرض.

يمكن الاستفادة من هذا النوع من التمويل من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين أيضًا.

هذا القرض متاح لموظفي الجهات الحكومية والخاصة مع مكافأة نهاية الخدمة.

عند وفاة المستفيد من القرض، سيتم دفع التكافل على أقساط شهرية قبل سداد القرض.

شروط فتح حساب جديد في بنك سامبا

يجب استيفاء بعض الشروط لفتح حساب جديد لدى بنك سامبا، وهي كالتالي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة، معتمدًا من الجهات الحكومية والخاصة، حتى يتمتع بمزايا نهاية الخدمة.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا.

أن يكون دخله الشهري 5000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك سامبا

هناك بعض المستندات التي يتم تقديمها عند فتح حساب لدى بنك سامبا، وهي كالتالي

يجب على مقدم الطلب كتابة جميع المعلومات الخاصة به في طلب التمويل.

يجب تقديم نسخة من بطاقة الهوية أو تصريح الإقامة ويجب أن تكون سارية المفعول.

يجب أن يأتي برسالة من صاحب العمل تفيد بأنه وافق على الاستفادة من القرض.

أوراق توضح تعريف الوظيفة والدخل والعلاوات.

يجب تحديد عنوان المقيم والجنسية.

كيفية سداد قرض سامبا

حدد البنك طرق سداد القرض وهي كالتالي

يقدم البنك طريقة أكثر شيوعًا وهي الحسم الشهري، وهي ضمان للعميل والبنك، بحيث يمكن تحديد نسبة الاستقطاعات الشهرية من الراتب والأقساط لإتمام القرض بفائدة، و يمكن اختيار أسعار الفائدة والخصومات.

الدفع من خلال نظام مشابه للخصم، ويعتمد على المبلغ المحدد الذي يتم اقتطاعه على أقساط كل شهر، ويجب مراعاة الراتب وطرق الدفع الأخرى وتساوي المبالغ في السداد.

تقاسم عائدات المشروع بعد توفير التمويل اللازم للمشروع وتحدد النسبة من خلال البنك أو توزيع منتجات البنك على منتجاته الخاصة لسداد القرض.

اختيار السداد بدون فترة سماح ويمكن احتساب المبالغ الواجب دفعها بدون فترة سماح. في جميع الأحوال يكون المبلغ المحدد للدفع سنويًا ومتساويًا، وتعتمد هذه الطريقة على السداد السنوي وتختلف عن الطرق الأخرى لأن هذا النوع له فائدة يتم تحصيلها من خلال رأس المال.

طريقة السداد المبكر للقرض، والتي من خلالها يتم تسريع عملية السداد قبل نهاية المدة المخصصة لها، باستثناء حظر السداد المبكر للتمويل العقاري.

تتجاوز فترة الحظر عامين من التاريخ المحدد للتمويل المصرفي، ولهذا السبب لا يستطيع العميل تحمل الفترة المتبقية للسداد.

ماذا يحدث عندما تدفع أقساط سامبا مبكراً

يمكن سداد أقساط بنك سامبا بالسرعة المطلوبة، عندما يحرص المستفيد على سداد تلك الأقساط مع مراعاة مواعيد السداد. يتم توفير جزء من المبالغ المدفوعة من خلال هذه الطريقة الخاصة. لذلك، يجب أن يتم السداد قبل فترة الإعفاء. عندما يحدث هذا، تكون النتيجة كما يلي

يحصل المستفيد من القرض على دخل إضافي أو زيادة في الراتب أو مكافآت حتى يتم تغطية الأقساط بالسداد المبكر.

في حالة المدخرات الاستثمارية، تكون أرباحها أقل من تكلفة الأقساط.

في حالة قيام العميل بشراء منتج لشراء الديون، يتم التخطيط للدين بعناية من خلال القرض وأقساط الدين.

ماذا يحدث عندما تتخلف عن سداد أقساط بنك سامبا

عند تخلف المستفيد عن سداد مبلغ القرض ولا يعرف كيف يسدد بشكل صحيح، يجب عليه القيام بما يلي

سيحدد البنك طريقة سهلة وبسيطة لسداد القرض، ويجب على المستفيد التوجه إلى البنك لمعرفة طرق السداد للمتعثرين.

هناك أكثر من شركة متخصصة في سداد القروض، وتقوم البنوك بإجراءات تسهل الدفع لجميع العملاء وتحميهم من الغرامات.

الخدمات الإلكترونية للموقع الرسمي لبنك سامبا

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع بنك سامبا، وهي كالتالي

خدمات نظام سامبا الذهبي.

خدمات سامبا الماسية.

الخدمات المصرفية الخاصة.

خدمات للشركات.

امكانية فتح حساب.

خدمات بطاقات الائتمان.

خدمات التمويل.

عروض بنك سامبا.

مركز الشكاوي.

أرقام التواصل مع بنك سامبا داخل وخارج الدولة

للاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البنك يمكنك الاتصال بأرقامه من داخل وخارج الدولة وهي كالتالي

يجب على عملاء سامبا الاتصال بالرقم 8001242000.

اتصل على الرقم 8001245000 لعملاء سامبا جولد.

لعملاء سامبا الماسي، اتصل على 8001246000.

لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، يرجى الاتصال على 8001240777.

الرقم 8001236000 مخصص لعملاء الشركات.

للتواصل مع البنك لغير العملاء يجب الاتصال على 8001241010.

للتواصل مع البنك من خارج المملكة العربية السعودية يتم ذلك من خلال الأرقام التالية

لعملاء بنك سامبا، يرجى الاتصال على +966118382000.

لعملاء سامبا بنك جولد، يرجى الاتصال +966118381500.

لعملاء بنك سامبا في النظام الماسي، عليهم الاتصال بالرقم +966118381600.

لعملاء بنك سامبا في النظام الخاص، عليهم الاتصال بالرقم +966118381777.

لعملاء Samba Bank في نظام الشركات، يجب عليهم الاتصال بالرقم +966114797499، مع إمكانية الإرسال بالفاكس إلى بنك سامبا على الرقم +966114799725.

يمكنك الاتصال بالبنك عن طريق الوصول إلى الموقع الرسمي للبنك، والذي تم ذكره سابقًا.

يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني في حالة تقديم شكوى أو اقتراح، أو بالاتصال على 8001242000، أو عن طريق الفاكس +966112177979.

يمكن إرسال رسالة على البريد على الرقم 25895 الخاص بالرياض وعلى الرقم 11476 للمملكة العربية السعودية.

يعتبر بنك سامبا اشهر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تقدم لعملائها خدمات مصرفية خاصة سواء كانوا مقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية أو خارجها ، وهذه الامور عبارة عن حسابات بنكية وكروت ائتمانية ، بالإضافة إلى الدعم الشخصي والعقاري والدعم والخدمات النسائية.