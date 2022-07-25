رقم بي ان سبورت الموحد و أسعار الباقات ،قنوات بي ان سبورت هي الغاية لمن يريد بمتابعة جميع البرامج الرياضية البارزة والمباريات المشفرة للدوري الإنجليزي مع التلذذ بمجموعة من افضل واحسن البرامج المتخصصة للأطفال وبرامج ثقافية واجتماعية متنوعة فيستطيع اي احد من الحصول على رسيفر بي ان سبورت السعودية حيث أنها تقدم لكم كل ما تتمنوه من باقات وأسعار جيدة ترضي الجميع ومناسبة .

قناة beIN sport

تتميز شبكة قنوات beIN بعرضها للمحتوى الرياضي، وكذلك المحتوى الترفيهي بطريقة جذابة وشيقة، حيث تعرض أفلام ومسلسلات متنوعة.

تعرض قناة beIN Sports المحتوى حصريًا.

تقدم beIN محتوى ترفيهيًا ومحتويات أخرى للأطفال الصغار بالإضافة إلى المحتوى الرياضي والمسلسلات والأفلام الحصرية التي تعرضها.

باقات شبكة beIN الجديدة

هناك حاجة كبيرة للاستمتاع بالمحتوى الحصري الذي تقدمه شبكة beIN سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الترفيهي من بين أمور أخرى، ولهذا السبب قدمت BM العديد من الباقات لتسهيل الاستمتاع.

أجرت beIN Sports بعض التعديلات على أسعار الباقات من خلال إضافة باقة جديدة ومتنوعة.

وحرصت قناة beIN Sports على تخصيص باقة للأفلام الأجنبية وباقة أخرى للقنوات الرياضية، فضلًا عن باقة لقنوات الأطفال وباقة أخرى للقنوات الترفيهية.

شهدت باقات beIN في مصر زيادة طفيفة، على شكل ضريبة مضافة تقدر بنحو 13٪، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على زيادة الأسعار لكل شيء وكل شيء. ارتفاع سعر الدولار.

اسعار اشتراك قنوات beIN Sports داخل مصر

تقدم beIN Sports باقات مختلفة. يمكنك اختيار الحزمة التي تناسب قدراتك ورغباتك في المحتوى الذي تريد رؤيته.

تبلغ قيمة الباقة الترفيهية لقناة beIN Sports في مصر حوالي 2،280 جنيه مصري.

الباقة الرياضية لقناة beIN Sport، سعرها في مصر يقارب 2280 جنيه مصري.

الباقة الكاملة لقناة بي ان سبورت سعرها في مصر حوالي 2740 جنيه.

رقم beIN sport الموحد

في حالة وجود أي مشكلة تتعلق بشبكة BN Sports أو جميع القنوات الأخرى لشبكة BN Sports، يمكنك الاتصال بالخط الساخن من أي خط أرضي على 16162 من أي مكان في العالم، كما يمكنك الاتصال بالهاتف المحمول على 0097444222000.

إذا كنت ترغب في الاتصال بخدمة عملاء beIN Sports من الكويت، يرجى الاتصال على 22022011.

في حال وجود أي مشكلة أو عطل فني بشبكة beIN Sports في قطر وترغب في التواصل مع خدمة العملاء يرجى الاتصال على 133.

الرقم الموحد لخدمة عملاء البحرين لشبكة beIN Sports هو 16197000.

الرقم الموحد لخدمة عملاء beIN Sports الجزائرية هو 0982402398.

الرقم الموحد لخدمة عملاء beIN Sports في تونس هو 31334934.

من خلال جميع النقاط التي تم سردها، يمكننا تحديد رقم BN Sport الموحد.

التواصل مع خدمة عملاء beIN Sports عبر الموقع الإلكتروني

توفر شبكة beIN Sports موقعها الخاص الذي يمكنك من خلاله تسجيل الدخول والحصول على أي مساعدة أو التحدث إلى خدمة العملاء.

من خلال هذا الموقع، تتلقى beIN Sports جميع الاقتراحات والشكاوى والطلبات والاستفسارات وأي شيء آخر.

الموقع الرسمي لـ beIN Sports وجميع قنوات شبكة beIN هو

تعد شبكة بي ان سبورت، من ابرز وافضل الشبكات المتنوعة الترفيه والرياضية والمتخصصة في بث الاعمال التحليلية والمباريات الرياضيةعلى مستوى العالم العربي حيث انشات الشركة في بداية عام 2014م، ويوجد مقرها في دولة قطر مقر رئيسي لها وتحتوي الشبكة من اثنتين وثمانين قناة نسأل الله لكم التوفيق والسداد.