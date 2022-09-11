للتواصل.. رقم حساب المواطن المجاني الموحد لطرح الشكاوى والاستفسارات على خدمة العملاء ،تعتبر خدمة حساب مواطن من أكثر الخدمات الحكومية التي قدمتها السعودية للموانين بهدف تحسين الظروف الاقتصادية لفئة كبيرة من المجتمع السعودي ،بالإضافة الى استفادة السيدات الأرامل والمطلقات من رواتب شهرية وفي مواعيد محددة الصرف كذلك تقديم الشكاوي والاستفسارات بسهولة.

كم عدد أرقام حسابات المواطنين المجانية

ترغب المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك قدمت رقمًا مجانيًا لبرنامج حساب المواطن. من خلال هذا الرقم المجاني يتم الرد على استفسارات المواطنين وتلقي شكاواهم واعتراضاتهم فِيْ حال إغلاق حساب المواطن أو إيقاف الدعم، وكذلك تحديد تاريخ إيداع الرسوم المالية، وفِيْ السياق من الممكن الاتصال بخدمة العملاء على المواطن رقم الحساب المجاني 19912وهِيْ متاحة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا إلى العاشرة ليلًا، وفِيْ أيام الجمعة والسبت من الساعة الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

ما هو رقم حساب المواطن الموحد

برنامج حساب المواطن يعمل على توفِيْر الراحة للمستفِيْدين من الدعم وعلى استعداد ليكون قريبًا من المستفِيْدين فِيْ أي وقت وفِيْ أي مكان كَمْا خصصه برنامج حساب المواطن السعودي الرقم المجاني الموحد (19912). معالجة استفسارات وشكوك المواطنين ومعرفة مَوعِد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لمدة 18 ساعة متواصلة. يمكن لبرنامج حساب المواطن تلقي الاستفسارات من المواطنين عبر القنوات التالية:

مراكز الاتصال

صوتك مسموع

بوابة إلكترونية

حساب دعم عملاء Twitter

نتشرف بخدمتك من خلال 4 قنوات فِيْ برنامج حساب المواطن. – حساب المواطن (citizenaccount) 17 يوليو 2022

رقم حساب المواطن صوتك مسموع

تحضير الخدمة صوتك مسموع من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها برنامج حساب المواطن تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفِيْدين لزيادة كفاءة وجودة الخدمة ودراسة طلب المستفِيْد ومتابعته وتقديم نتائج وحَلْول الطلب إلى عبر رسالة نصية عبر الرقم (19911) كَمْا يمكن الدخول على الموقع الرسمي للبرنامج حساب المواطن. واتبع الخطوات التالية:

فِيْ البداية، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وانقر على صوتك.

ثم اختر إنشاء تطبيق وأدخل جميع البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف الخلوي ورقم الهُوية وتاريخ الميلاد.

ثم اختر تعليق الحساب أو التسجيل أو الأهلية أو المدفوعات أو شكوى الموظف.

شرح الطلب و ارفاق الملف من خلال ايقونة الاهتمام الالكتروني.

أدخل رمز التحقق من الصورة فِيْ الحقل المخصص لها.

تأكد من صحة جميع التفاصيل، ثم انقر فوق رمز “إرسال”.

احتفظ برقم الطلب، حيث سيتم إجراء الاستعلام وسيتم متابعة الطلب عن طريق ملء رقم الطلب ورقم الهُوية.

تقديم اعتراض على حساب المواطن

بشكل عام مع انخفاض كل دفعة شهرية فِيْ حسابات المستفِيْدين من حساب دعم المواطن. حدوث بعض الأخطاء فِيْما يتعلق بصرف المبلغ المستحق للمستفِيْد. فِيْ غضون ذلك، جعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذلك ممكنا. إمكانية تقديم اعتراض على حساب المواطن الكترونيا عبر موقعه الرسمي. تتم عملية الاعتراض باتباع الخطوات التالية:

بادئ ذي بدء، انتقل إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

بعد ذلك نقوم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن برقم التعريف الوطني ثم كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

فِيْ الخطوة التالية، أدخل قائمة الخدمات المتاحة من الصفحة الرئيسية، ثم انقر فوق خيار “دراسة الأهلية”.

بعد ذلك، سترى أسباب عدم الأهلية لحساب المواطن.

انقر فوق رمز “إرسال اعتراض”.

ثم أدخل البيانات والملفات المطلوبة.

أخيرًا، يتلقى المستخدم رسالة تشير إلى أنه تم تقديم طلب الاستئناف بنجاح.

للتواصل.. رقم حساب المواطن المجاني الموحد لطرح الشكاوى والاستفسارات على خدمة العملاء كما ويعمل المسؤولين في الخدمة على توفير عدد من أرقام التواصل مع الموظفين للرد على الشكاوي ومتابعة الأسباب الأهلية للمواطن وقبول الطلبات ورفضها.