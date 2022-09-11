رقم حساب المواطن صوتك مسموع لأستقبال طلبات الشكاوي والاعتراض علي الدفعة 58 ،يهتم الكثير من المواطنين في الايام الماضية بمتابعة أحول برنامج حساب مواطن ،وذلك بعض عمليات تقليل الدعم المالي للدفعة الأخيرة التي صرفت في بداية شهر سبتمبر الجاري وألية الاعتراض وتقديم الشكاوي إلكترونياً عبر منصة أبشر كذلك عمليات الاتصال على الموظفين في الخدمة للرد على التساؤلات.

رقم حساب المواطن

يمكنك الاتصال بخدمة الدعم للتحقق من رقم حساب المواطن الخاص بك، صوتك مسموع، على النحو التالي:

أكد برنامج حساب المواطن أن رقم خدمة العملاء هُو 19912.

ساعات الاتصال لخدمة العملاء من 800 صباحًا إلى 1000 ليلًا.

كيفية التسجيل من خلال برنامج حساب المواطن

لمتابعة التسجيل من خلال برنامج حساب المواطن، يجب عليك اتباع جميع الخطوات التالية:

افتح البرنامج حساب المواطن.

انقر فوق كلمة “تسجيل دخول جديد”.

• اكتب اسمك ورقم هاتفك وكلمة المرور.

• لا توجد كلمة مرور مؤقتة.

• يجب عليك التحقق من جميع المعلومات الشخصية التي يتم إدخالها من خلال الموقع.

• بدون كلمة مرور جديدة.

• تحميل جميع المستندات المطلوبة من خلال الموقع.

خطوات عرض نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن

لعرض نتيجة الأهلية يجب اتباع الخطوات اللازمة وهِيْ كالتالي:

• اضغط على برنامج حساب المواطن.

• تسجيل دخول جديد.

• انقر فوق قائمة دراسات الأهلية.

• ثم اختر كلمة “دراسة الأهلية”.

• سيُظهر لك موقع الويب نتيجة الأهلية.

كيفية تعديل رقم الجوال في برنامج حساب المواطن

هناك طريقة بسيطة لتعديل رقم الجوال فِيْ برنامج حساب المواطن وهِيْ كالتالي:

• يجب أن تذهب إلى برنامج حساب المواطن.

• تسجيل البيانات الخاصة بك كَمْستخدم جديد.

• اضغط على كلمة “بيانات المستفِيْد”.

• بعد ذلك اضغط على كلمة “تغيير رقم الجوال”.

• اضغط على كلمة “تأكيد التغيير”.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن بعض الشُروطْ المطلوبة للتسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن، وهِيْ كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

يعيش بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

لا يعيش فِيْ الملاجئ.

يجب أن يكون راتب المتقدم أقل من الراتب المحدد فِيْ برنامج حساب المواطن.

استفيد من حساب المواطن

ينقسم المستفِيْدون إلى ثلاث فئات الدخل المنخفض والمتوسط ​​وفوق المتوسط ​​، حيث يستفِيْدون جزئياً من البرنامج ،يتلقى الحد الأقصى لفئة المستفِيْدين راتبًا قدره 20159 وما دون، لذلك تدفع الدولة مبالغ نقدية مباشرة لهذه العائلات المؤهلة بموجب هذا الحساب ،يمكنك أن تصبح أحد المستفِيْدين من التسجيل فِيْ حساب المواطن إذا كنت سعوديا أعزب أو رب أسرة أو حامل بطاقة تنقل فِيْ المملكة أو من أسرة سعودية متزوجة من أجنبي أو زوجة مواطن سعودي .

رقم حساب المواطن صوتك مسموع لأستقبال طلبات الشكاوي والاعتراض علي الدفعة 58 كما ويجب مطابقة مقدم الشكوى الى الشروط والإجراءات الخاصة بالمتقدم ومنها أن تكون حالته الاجتماعية صعبة اقتصادياً بالإضافة الى أن يكون سعودي الأصل.