رقم حساب المواطن للشكاوى والاستفسارات ومحادثة خدمة العملاء ،تعتبر من أكثر الخدمات المصرفية شيوعاً ونجاحاً في المملكة العربية السعودية وذلك بعد بداية صرف المستحقات والمعاشات للمواطنين في الأيام القليلة الماضية ،ومنهم من واجه بعض المشكلات الخاصة بتخفيض الدفعة الاقتصادية وخفض الدعم المالي مما يدفعهم الى التساؤل عن كيفية تقديم الشكاوي على حساب المواطن.

رقم حساب المواطن للشكاوى

وتم نشر البرنامج عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” وأيضاً عبر البوابة الإلكترونية. رقم حساب المواطن المجاني الذي يمكنك من خلاله التواصل مع البرنامج. واستشارة موظفِيْ خدمة العملاء حول شكوك المستفِيْد بشأن البرنامج ومبالغ الدعم وغيرها. حيث تم تخصيص الرقم 19912 للتواصل دون الحاجة لدفع رسوم للحصول على هذه الخدمة.

صوتك مسموع

يخصص العرض خدمة Your Voice is Heard كوسيلة أخرى للتواصل مع العرض. تم تفعيل هذه الخدمة لتقديم الدعم الفني اللازم للمستفِيْدين من حساب المواطن. حيث تعمل الخدمة 24 ساعة فِيْ اليوم دون توقف. هذا يسهل عملية الاتصال ويوفر أكبر قدر ممكن من المساعدة.يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال رَابِطْ حساب المواطن صوتك مسموع. لمعرفة ما يريدون أو تقديم شكوى دعم.

كيفِيْة الاتصال بحساب المواطن

لا يتوقف الأمر عند خدمة Voice is Heard أو عندما تقدم رقم هاتف للاتصال به. وبدلاً من ذلك، تم توسيعه ليشمل وسائل اتصال أخرى مع البرنامج لتقديم أكبر مساعدة ممكنة للمستفِيْدين. حيث يتم أيضًا حضور جميع الاستفسارات من المستفِيْدين الحاليين والمحتملين ومن يرغبون فِيْ إنشاء حساب تسجيل جديد للمواطن. من خلال حساب خدمة المستفِيْدين فِيْ شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” التي تستقبل مئات الاستفسارات يومياً. تم ضبط ساعات خدمة المستفِيْدين على أن تبدأ كل يوم من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ما عدا الجمعة والسبت، حيث تبدأ ساعات العمل فِيْ الساعة 1 ظهرًا وتنتهِيْ الساعة 10 مساءً.

رقم حساب المواطن للشكاوى والاستفسارات ومحادثة خدمة العملاء كذلك وفرت الوزارة الصفحات الإلكترونية الخاصة بالخدمة وبعض أرقام التواصل للرد على استفسارات المستفيدين بالإضافة الى تزويدهم بالمواعيد المحددة لصرف المستحقات.