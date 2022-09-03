رقم خدمة راحتي للشغالات في الطائف

رقم خدمة راحتي للخادمات بالطائف يحل محل الجني السحري القادر على تخليص واحدة من المشاكل الكبرى وأعباء النظافة والترتيب سواء في المنزل أو في العمل، ولكن لا داعي للخوف من الأسعار الهائلة التي لا تصدق، حيث أن الشركة الأسعار متوسطة بالنسبة للسوق، بالإضافة إلى العروض التي تقدم خصومات كبيرة ؛ ثم نعرض في الطائف بأهم التفاصيل.

خدمة العمل في تطبيق وشركة راحتي

My Rahti باختصار خدمة استقدام عمال من الخارج للعمل في المنازل والشركات التابعة لشركة Smasco. تقدم خدمة تأجير العامل بالساعة أو بالأسبوع، وأحياناً تقدم باقات شهرية أو أكثر لتقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار للمواطن، وبالتالي تخليص كل ربة منزل من الأعباء المنزلية التي تتراكم عليها أحياناً، أو في حالة المناسبات، إلخ. كل ما هو مطلوب للحصول على عامل هو التواصل مع الشركة، وتوضيح جنس العامل ومدة خدماته، والاختيار بين حزم الأسعار.

رقم خدمة شركة راحة للخادمات بالطائف

شركة راحتي هي الحل الأمثل لمن يريد عمالة منزلية أو مساعدين في المنزل. تقوم الشركة بتوظيف المؤهلين تأهيلاً كافياً من عدد كبير من الجنسيات، وفيما يلي نقدم رقم خدمة راحتي للخادمات

الرقم الموحد (راحاتي) +966920020422.

WhatsApp Rahti +966920020422.

الرقم الموحد (سماسكو) +966920010133.

خدمة عملاء سماسكو +966112247000.

عروض وباقات خدمة رهطى للعمالة المنزلية

العروض تتغير وتختلف من وقت لآخر. في كل مناسبة، تقدم Smasco مع Rahti عروض حصرية للعملاء. فيما يلي بعض أحدث العروض

بمناسبة الدراسة تقدم زيارة واحدة بسعر 90 ريالا في الفترة الصباحية بدلا من 240 ريالا وزيارة مسائية 99 ريالا بدلا من 240 ريالا ويستمر العرض 3 ايام فقط ابتداء من من السبت 3 سبتمبر 2022 إلى الاثنين 5 سبتمبر.

يقدم عرض العودة للدراسة خصمًا على العامل المنزلي بالساعة يصل إلى 40٪ للزيارات المتعددة، وتستمر مواعيد الزيارات في الحزمة في غضون 20 يومًا من الحجز.

عروض موسمية على الخادمة المقيمة.

اشتراك شهري دائم للحصول على هذه الباقة يبدأ سعرها من 45 ألف ريال سعودي.

حزمة نظافة كل ساعة هو فريق من الخادمات لمدة محددة بحد أقصى 4 ساعات وبتكلفة تبدأ من 480 ريال.

تطبيق راحتي للعمالة

أصبحت خدمة رهاتي أسهل كثيرًا من خلال تطبيقها الذي يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالخدمة، بما في ذلك الأسعار والباقات، والتي من خلالها يمكن التواصل مع خدمة العملاء والمزيد. لتحميل التطبيق

يمكنك تنزيل تطبيق “راحة” لنظام Android.

يمكن تنزيل تطبيق “راحة” على iPhone.

طرق الاتصال بخدمة العمل في رهاتي

التواصل مع خدمة “راحاتي” مهم لمن يحتاجون إلى خادمات من وقت لآخر. لمواكبة أحدث العروض والأسعار، إليك عدة طرق للتواصل

البريد الإلكتروني .

تويتر خدمة ملائمة فهي تقدم لك أحدث العروض والمفاجآت، وللوصول إليها “”.

Facebook هو خدمة مريحة من الممكن التواصل مع الشركة عبر رسائل Messenger، والوصول إليها “”.

خدمة Smasco Instagram تقدم كل ما هو جديد عن الشركة، والوصول إليها “”.

خادمات في الطائف

الآن وقد قدمنا ​​رقم خدمة راحتي للخادمات بالطائف. والجدير بالذكر أن هناك شركات متميزة أخرى تقدم خدماتها في عدد من المحافظات السعودية منها

شركة عون للخادمات والعمالة المنزلية

من أفضل الشركات التي تقدم خدمة تنظيف المنزل بالساعة، أو خدمة الزيارة الواحدة، وتغطي معظم مناطق المملكة العربية السعودية، ورقمها (920003023)، وتقدم خصومات أسعار قوية من حين لآخر، و موقعها على الإنترنت هو “”.

شركة مهارة للموارد البشرية

تقوم الشركة بتوظيف الكوادر البشرية المدربة من كل مكان في العالم. ينظر إلى معيار الكفاءة أولاً، ورقم الاتصال به هو (920011151)، ويمكن الوصول إلى حساب Twitter الخاص به “من هنا”. أما بالنسبة للأسعار فهي تقدم عروض دورية مختلفة مثل عرض العودة إلى المدرسة وهي 40٪ خصم لعمال الورديات الصباحية و 30٪ للوردية المسائية.

شركة الأسد

شركة شاملة متعددة الأنشطة، فهي لا توفر فقط الخادمات، ولكن أيضًا خدمة (جليسة أطفال، ضيافة، زيارات أسبوعية أو شهرية، طباخ منزلي، مضيفة منزلية، إلخ)، والتواصل

الرقم 920003043.

يمكن الوصول إلى موقع شركة أسد “”.

أعلاه قدمنا ​​رقم خدمة راحتي للخادمات بالطائف. من أجل أن يكون الرقم جاهزًا للمواطن في حالات الحالات التي تتطلب السرعة، إذا كان هناك استفسار أو مشكلة بخصوص الطلب من خلال التطبيق، فإن خدمة العملاء في الخدمة.