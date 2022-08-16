رقم خدمة عملاء ياقوت 2022 ، قد أثار اهتمام الكثير من الأشخاص ممن يقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الخدمات التي تقدمها شركة ياقوت وطريقة الاشتراق في الباقات الخاصة بها ، حيث أتاحت هذه الخدمة الحصول على عدد كبير من الخدمات المميزة ، والتي من خلالها يمكن الوصول إلى باقة خاصة ، حيث توفر الشركة أكثر من طريقة للتواصل مع مسؤولي خدمة ياقوت ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

خدمة ياقوت

هي خدمة رقمية تقدمها شركة زين السعودية للاتصالات. توفر الخدمة لمشتركيها باقات إنترنت ومكالمات غير محدودة. يتم الاشتراك في الخدمة عن طريق الحصول على بطاقة SIM عادية أو شريحة SIM متكاملة أو جهاز توجيه. يمكن طلب ذلك إلكترونيًا عبر تطبيق ياقوت. بعد الاشتراك في الخدمة وتفعيلها، يحصل المشترك على استخدام غير محدود للعديد من التطبيقات بالإضافة إلى مكالمات مفتوحة لجميع الشبكات الأخرى. كما تقدم الخدمة عددًا من الهدايا على حزمها تتمثل في تطبيقات ذات استخدام غير محدود، ويمكن للمستخدمين تقديم هذه الهدايا لأشخاص آخرين.

رقم خدمة عملاء ياقوت 2022

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء ياقوت عبر الواتس اب على الرقم 0570944322 وهو الرقم الذي خصصه مسؤولو الخدمة للرد على استفسارات العملاء وحل المشكلات الفنية وتلقي شكاواهم. يمكن للعملاء الذهاب إلى هذه الصفحة “”.

كيفية الاشتراك في خدمة ياقوت

يتم الاشتراك في خدمة ياقوت بعد الحصول على شريحة SIM الخاصة بالخدمة والتي يمكن الحصول عليها باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل تطبيق ياقوت الرسمي من أسفل هذه المقالة.

افتح التطبيق ثم اضغط على “اطلب شريحة ياقوت”.

حدد مكان الإقامة الذي سيتم إرسال الشريحة إليه.

أدخل رقم الهاتف المحمول لطالب الشريحة.

اختر الحزمة المناسبة من الحزم المتاحة.

املأ البيانات المطلوبة متضمنة رقم الهوية وحساب أبشر.

حدد وقت استلام الشريحة.

حدد طريقة الدفع المناسبة، ثم أكمل الدفع.

ستصل الشريحة إلى العميل في الوقت المحدد، وبعد ذلك يجب تفعيلها للاستمتاع بخدمات ياقوت.

كيفية تفعيل شريحة الياقوت

يمكن تفعيل الشريحة دون الحاجة للتواصل مع خدمة عملاء ياقوت باتباع الخطوات التالية

افتح تطبيق ياقوت، ثم انقر على “استمتع بشريحة SIM الخاصة بك الآن”.

مسح الباركود الخاص بالشريحة من خلال التطبيق.

أدخل البيانات المطلوبة.

وافق على شروط الاتفاقية.

أدخل رقم العميل لحساب أبشر.

اختر تطبيقاتك المفضلة.

وهكذا، تم تنشيط رقاقة الياقوت.

كيفية شحن باقات ياقوت

يمكن شحن باقات ياقوت من خلال تطبيق ياقوت باتباع الخطوات التالية

افتح التطبيق، ثم اضغط على “جديد”.

اختر الباقة المراد تجديدها أو اختر باقة أخرى.

أكمل الدفع بالطريقة المناسبة.

بعد إتمام الدفع، يتم خصم قيمة الباقة وتجديد الباقة.

حزم Sapphire SIM

تقدم خدمة ياقوت الخاصة بشركة زين للاتصالات السعودية عددًا من الباقات المختلفة والمميزة، والتي تناسب جميع العملاء وتوفر لهم استخدامًا غير محدود على المكالمات والإنترنت، بالإضافة إلى الاستخدام غير المحدود للتطبيقات بحيث لا يتم خصم البيانات، ولكل عبوة ميزاتها وهداياها التي يمكن استخدامها أو إهدائها للأصدقاء ؛ لذلك تختلف الأسعار من باقة إلى أخرى. في الفقرات التالية نستعرض حزم ياقوت وتفاصيل كل حزمة

1X حزمة الياقوت

باقة 1X هي الباقة الأولى بسعر 115 ريال سعودي وهي تقدم الميزات التالية

25 جيجا بيانات إنترنت.

يقدم مكالمات غير محدودة.

يقدم رسائل نصية غير محدودة.

ولديه 3 استخدامات غير محدودة لتطبيقات الشبكات الاجتماعية.

يوجد في العبوة هديتان للاستخدام أو الإهداء.

يدعم تقنية 5G.

مدة الباقة 30 يوم.

حزمة 3X الياقوت

باقة ياقوت 3X هي الباقة الثانية، وسعر الاشتراك 230 ريال سعودي، وتقدم الميزات التالية

95 جيجا بيانات إنترنت.

يقدم مكالمات غير محدودة.

يقدم رسائل نصية غير محدودة.

لديها 6 تطبيقات وسائط اجتماعية للاستخدام غير المحدود.

تتضمن العبوة 4 هدايا للاستخدام أو الإهداء.

يدعم تقنية 5G.

مدة الباقة 30 يوم.

حزمة 5X الياقوت

باقة 5X هي الباقة الثالثة التي تقدمها خدمة ياقوت، ويبلغ سعر الاشتراك بهذه الباقة 460 ريال سعودي، وتوفر المزايا التالية

بيانات إنترنت غير محدودة.

يقدم مكالمات غير محدودة.

يقدم رسائل نصية غير محدودة.

لديها 5 هدايا للاستخدام أو الإهداء.

يدعم تقنية 5G.

مدة الباقة 30 يوم.

حزمة Netti Sapphire 1

باقة ياقوت نتي 1 هي الباقة الرابعة من باقات ياقوت، وسعر الاشتراك 100 ريال سعودي، وتقدم الميزات التالية

50 جيجا بيانات انترنت.

يقدم هديتين للاستخدام أو الإهداء.

يدعم تقنية 5G.

مدة الباقة 30 يوم.

الياقوت Netti 3. طَرد

باقة Netti 3 هي الباقة الخامسة وسعر الاشتراك 172.5 ريال سعودي، وتقدم الميزات التالية

100 جيجا بيانات إنترنت.

يقدم 4 هدايا للاستخدام أو الإهداء.

يدعم تقنية 5G.

مدة الباقة 30 يوم.

الياقوت ∞ Netti

باقة ياقوت ∞ نتي هي الحزمة السادسة والأخيرة من باقات خدمة ياقوت، وسعر الاشتراك 373.8 ريال سعودي، وتقدم الميزات التالية

بيانات إنترنت غير محدودة.

يقدم 6 هدايا للاستخدام أو الإهداء.

يدعم تقنية 5G.

مدة الباقة 30 يوم.

حمل تطبيق ياقوت

يوفر ياقوت تطبيقًا رائعًا وسهل الاستخدام. للاستمتاع بـ ياقوت، يجب تنزيل التطبيق الخاص به ؛ من خلالها يتم طلب الشريحة وتفعيل الاشتراك بالخدمة وكذلك الشحن والتجديد أو تغيير الباقات، ويمكن تحميل التطبيق لهواتف Android أو هواتف iPhone.

رابط الاتصال بخدمة عملاء ياقوت yaqoot.sa

توفر خدمة ياقوت طريقة ثانية للتواصل مع خدمة العملاء وهي التواصل من خلال الموقع الرسمي من خلال صفحة اتصل بنا والتي يمكنك الذهاب إليها “” ثم كتابة الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال والعنوان ومحتوى الرسالة، ثم اضغط على “إرسال”.

رقم خدمة عملاء ياقوت 2022 ، وهي الخدمة التي تقدمها شركة زين للاتصالات السعودية. حيث توفر الشركة أكثر من طريقة للتواصل مع مسؤولي خدمة ياقوت والتي تنتشر على نطاق واسع من قبل عملاء زين ، وتعرفنا على كيفية الاشتراك بها.