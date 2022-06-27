رقم خرافي.. الكشف عن راتب سواريس مع الأهلي

كشف تقرير صحفي برتغالي عن راتب ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي طال انتظاره.

وأكدت صحيفة ريكورد البرتغالية حصول ريكاردو سواريس ومساعديه على مكافأة قدرها 3 ملايين يورو خلال الموسمين.

وقرر النادي الأهلي، منذ أسابيع، إنهاء عقد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، وتعيين سامي كومسو لفترة مؤقتة.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة، في إطار الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

يشار إلى أن فريق الأهلي الأول لكرة القدم تغلب، أمس، على نظيره بيراميدز، بهدفين مقابل هدف واحد، في ربع نهائي كأس مصر.