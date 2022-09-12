رقم سلبي جديد لمخزون النفط الأمريكي باحتياطيات الطوارئ

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام فِيْ احتياطيات الطوارئ تراجعت بمقدار 8.4 مليون برميل.

وذلك خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ التاسع من سبتمبر الجاري إلَّى 434.1 مليون برميل وهُو أدنى مستوى فِيْ نحو 38 عاما.

هذا هُو أكبر انخفاض فِيْ مخزونات النفط فِيْ احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي منذ مايو ويدفع مخزونات الخام إلَّى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 1984.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أن بدا أن المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلَّى طريق مسدود، ومع فرض حظر وشيك على شحن النفط الروسي، وكافحت الإمدادات الشحيحة لتلبية الطلب الذي ما زال قويا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 1٪ إلَّى 93.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتًا أو 0.8٪ إلَّى 87.48٪.

فِيْ مارس، حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة للإفراج عَنّْ مليون برميل يوميًا على مدى ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة فِيْ الولايات المتحدة التي ساهمت فِيْ الزيادات الحادة فِيْ التضخم.

قالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهُولم لرويترز الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن تدرس الحاجة إلَّى المزيد من الإفراج عَنّْ احتياطيات النفط بعد انتهاء البرنامج الحالي فِيْ أكتوبر.

من جانبها، تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد عَنّْ “خطر” الانكَمْاش فِيْ الولايات المتحدة بسبب الإجراءات المتخذة لإبطاء التضخم الذي سيؤثر على النشاط الاقتصادي، ولكن يمكن تجنبها.

وقالت يلين فِيْ تصريحاتها لشبكة CNN إن الانكَمْاش فِيْ الولايات المتحدة “خطر يتواجد عَنّْدما يشدد الاحتياطي الفِيْدرالي سياسته النقدية فِيْ مواجهة التضخم”.

وأضافت “من الواضح أن هذه مخاطرة نراقبها”، لكن “لدينا سوق عمل قوي وأعتقد أنه يمكن الإبقاء عليه على هذا النحو”.

فِيْ مواجهة التضخم الذي وصل إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 40 عامًا فِيْ يونيو، قبل أن يتباطأ بشكل طفِيْف فِيْ يوليو (8.5 فِيْ المائة)، يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية تدريجياً بهدف تباطؤ النشاط الاقتصادي وتخفِيْف الضغط على الأسعار.

وأضاف وزير الخزانة أن الأمريكيين قد يشهدون زيادة فِيْ أسعار الغاز فِيْ الشتاء عَنّْدما يخفض الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بشكل كبير، مشيرا إلَّى أن الغرب يدرس وضع سقف مقترح لأسعار صادرات النفط الروسي من أجل الحفاظ على الأسعار تحت السيطرة.

يأمل الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ حدوث “هبوط ناعم”، مما يعَنّْي إعادة التضخم إلَّى هدفه البالغ 2٪ دون إغراق الاقتصاد فِيْ الانكَمْاش، الأمر الذي سيؤدي إلَّى ارتفاع معدل البطالة.