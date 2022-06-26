رقم سلبي لليوناني “جونياس” يرجح كفة الأهلي أمام بيراميدز

يستضيف ستاد القاهرة الدولي المباراة الشرسة المتوقعة بين فريقي الأهلي وبيراميدز الليلة، الأحد، في ربع نهائي كأس مصر القديمة لموسم 2022-2022.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة 930 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد، وتذاع على قناة On Time Sports المصرية.

والقيادة الفنية لفريق بيراميدز في مباراة اليوم هو المدرب اليوناني تاكيس جونياس الذي سبق أن التقى الأهلي في 4 مباريات سابقة، ثلاث منها خلال قيادته لفريق وادي دجلة، ومباراة واحدة مع بيراميدز.

ولم يحقق المدرب اليوناني أي فوز في مبارياته السابقة أمام الأهلي (خسر 3 مباريات – تعادل واحد).

وسجل لاعبو تاكيس جونياس 3 أهداف في الشباك الحمراء فيما سجل الأهلي 8 أهداف في مبارياتهم السابقة.

وكان آخر لقاء بين جونياس والأهلي مطلع يوليو 2022، أثناء إدارة فريق بيراميدز، وانتهى بالتعادل 2-2.