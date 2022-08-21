رقم شركة المياه الوطنية بجدة طلب وايت ، تسائل العديد من المواطنين من من يسكنون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الرقم الذي يتعلق بشركة الوطنية للمياه في مدينة جدة داخل المملكة ، وهي من الشركات التي تحرص على إتاحة كافة الخدمات المتكاملة للتأكد على حصول المواطنين على المياه في أي مكان داخل المملكة ، ولهذا يعرض رقم شركة المياه الوطنية وكيفية طلب المياه البيضاء إلكترونيًا ، تابعوا معنا .

رقم شركة المياه الوطنية بجدة أبيض طلب

يمكن الاستعلام عن أي خدمات مياه في المملكة العربية السعودية، أو تقديم شكوى بخصوص تسرب، أو الاستعلام عن الفاتورة المتوقعة في الفترة القادمة، أو الاستعلام عن رقم حساب، أو تقديم طلب خدمة عن طريق الاتصال بالرقم الموحد المقدم من قبل شركة المياه الوطنية 920001744 أو يمكنك الاتصال على الرقم المجاني التالي 8004411110. كما يمكنك طلب خدمات المياه في الرياض وجدة وباقي مناطق المملكة.

خطوات طلب فرع وايت ووتر اون لاين

يمكن للمواطن أن يطلب الماء الأبيض للوصول إليه أينما كان بسعر يختلف حسب حجم الخزان. فيما يلي خطوات طلب المياه البيضاء من موقع الشركة

دخول موقع شركة المياه الوطنية “”.

دخول المواطن إلى حسابه الشخصي إذا كان بحوزته.

إذا لم يكن مسجلاً من قبل، فسنشرح له كيفية الوصول إلى الموقع لاحقًا.

انقر فوق خيار توزيع المياه في علامات التبويب بأعلى الصفحة.

اختر “طلب خزان مياه” ثم اختر الحساب الشخصي للمواطن.

انقر على زر “التالي”.

اختر النوع المطلوب من الماء الأبيض المعروض في القائمة الظاهرة.

اختر حجم الماء الأبيض المطلوب.

بالضغط على “طلب صهريج مياه مدفوع الثمن” تظهر رسالة تؤكد نجاح طلب المواطن لخزان مياه.

التسجيل في الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية

في حالة عدم وجود حساب للمواطن على موقع شركة المياه الوطنية يمكنه التسجيل وتفعيل الحساب بخطوات بسيطة نقدمها كالتالي

دخول موقع شركة المياه الوطنية “”.

انقر فوق أيقونة إنشاء حساب.

أدخل البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب وهي رقم الهوية إذا كان المواطن سعوديًا، أو رقم الإقامة إذا كان وافدًا، ثم تاريخ الميلاد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين يرغب المستفيد في تعيينهما.

أعد إدخال كلمة المرور وأدخل رقم الهاتف المحمول ثم البريد الإلكتروني للمستفيد.

اضغط على زر أوافق على الشروط والأحكام بعد انتهاء المستفيد من إدخال بياناته، ثم اضغط على زر إرسال.

أدخل الرمز المرسل إلى هاتف المستخدم في رسالة نصية لتفعيل الحساب.

يمكن الآن طلب المياه البيضاء من الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية باتباع الخطوات التي ذكرناها أعلاه.

كيفية الاستعلام عن طلب خزان مياه

يمكن للمستفيد من خدمة المياه البيضاء تتبع الدواء من خلال الخطوات التالية

دخول الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق الزر “توزيع المياه” الموجود في القائمة الرئيسية من الأعلى.

اختر حالة الطلب، ثم سيظهر إذا تمت الموافقة على طلب المستفيد أو رفضه.

قم بتنزيل تطبيق شركة المياه الوطنية

العمليات السابقة سواء طلب مياه بيضاء أو الاستعلام عن الطلب يمكن أن تتم من خلال التطبيق المقدم من الشركة لتسهيل الأمر على المستفيدين. من خلاله، يمكنهم طلب خزان مياه، أو تقديم شكاوى حول خدمات المياه أو الصرف الصحي، أو الاستعلام عن فاتورة المياه. يمكن تنزيل هذا التطبيق من خلال Google Play لهواتف Android أو iPhone، ويمكن التسجيل في التطبيق أو تسجيل الدخول بنفس الخطوات المذكورة أعلاه.

المدن التي تصلها المياه البيضاء في المملكة العربية السعودية

يمكن للمواطن السعودي أو الوافد طلب صهريج مياه من جدة أو المدينة المنورة أو الرياض وكذلك العديد من المناطق، ويمكن الاستفسار عن المناطق التي وصلت إليها الخدمة في المملكة العربية السعودية من خلال التواصل مع شركة المياه الوطنية من خلال الأرقام التي ذكرناها أعلاه.

عناوين فروع المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية

في حالة عدم حل مشكلة المواطن يمكنه زيارة أحد فروع شركة المياه الوطنية بحسب أقرب فرع له، ولهذا سنقوم بإظهار عناوين الفروع التالية

الرياض الخرج، طريق الملك فهد، شقراء، طريق الملك سعود.

الدرعية طريق الملك عبدالعزيز غرب طريق الملك خالد.

مكة المكرمة الطائف، المثنى، طريق وادي وج غرب طريق الملك عبدالله.

جازان طريق الأمير سلطان شارع عبدالله بن عمر.

المدينة طريق قباء بجوار بنك الرياض.

الشرقي الهفوف طريق الملك خالد.

الباحة مدينة الباحة.

تبوك طريق الملك فهد بجوار فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

نجران طريق الملك فيصل.

الجوف سكاكا طريق الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز.

حائل طريق الملك فهد.

القصيم بريدة طريق الملك خالد.

أسعار المياه البيضاء – الشركة الوطنية

تختلف أسعار خزانات المياه عن بعضها البعض حسب حجم كل منها، حيث أن سعر 19 طنًا من المياه البيضاء يشمل حوالي 114 إلى 135 ريالًا سعوديًا، وسعر 30 طنًا من المياه البيضاء حوالي 225 ريال سعودي. ريال وهذا ما وافقت عليه شركة المياه. حب الوطن. لذلك يرجى ملاحظة أن الزيادة في الأسعار ما هي إلا تلاعب من قبل سائقي الناقلات، ولا بد من التبليغ عنها فورًا.

هل يمكن إلغاء طلب خزان المياه

غالبًا ما يتساءل المستفيدون عما إذا كان من الممكن إلغاء طلب المياه البيضاء من شركة المياه الوطنية في حالة عدم حاجتهم للمياه. لحسن الحظ يمكن القيام بذلك عن طريق الاتصال بالرقم التالي 920001744 أو الذهاب إلى أحد الفروع المناسبة للمستفيد من بين المذكورة أعلاه، وتقديم طلب لإلغاء خزان المياه.

هل ضريبة القيمة المضافة مضافة إلى المياه البيضاء

تخضع جميع الخدمات والسلع التي تقدمها شركة المياه الوطنية لضريبة القيمة المضافة بحوالي 15٪.

رقم شركة المياه الوطنية بجدة طلب وايت ، تعتبر شركة المياه الوطنية من الشركات المهمة والتي تعمل على تقديم الخدمات التي تتعلق بالمياه البيضاء لكافة أفراد المجتمع السعودي ، مما تتيح رقم الشركة لطلب المياه أو تقديم شكوى بوجود تسريب ما .