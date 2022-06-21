رقم عصائر خوخ ومشمش الموحد الكويت لتوصيل الطلبات

أصبح عدد عصائر الخوخ والمشمش الكويتية للتوصيل من اهتمامات العديد من محبي العصائر ، حيث تعد عصائر الخوخ والمشمش الكويتية من أفضل الأماكن التي يمكنك فيها تناول مشروب طبيعي طازج ، وستجد نكهتك المفضلة حيث يقدم المطعم العديد من أصناف ولها فروع عديدة في عدة أماكن في الكويت ، كما أنها توفر خدمة توصيل بأسعار مبسطة وفي وقت سريع ، وخلال المقال سنذكر لكم عدد عصائر الخوخ والمشمش لتوصيل الطلبات.

عصير الخوخ والمشمش رقم الكويت للطلب

بسبب العصائر الطبيعية والطازجة التي يقدمها مطعم Peach and Apricot في الكويت ، يذهب الناس إليه لتناول مشروبهم المفضل أو تذوق نكهة جديدة من نكهات المطعم ، والبعض يريد طلب العصائر في المنزل أو في العمل ، و لهذا يبحثون عن رقم المطعم لتوصيل الطلبات ، وفيما يلي سوف نقدم لكم الرقم الموحد للمطعم لجميع الفروع داخل الكويت ، وبالتالي فإن عدد عصائر الخوخ والمشمش الكويتية هو 1800066.

حيث يمكنك الاتصال لطلب العصائر ، لمعرفة أنواع العصائر ، أو لمعرفة أوقات العمل من خلالها عدد عصائر الخوخ والمشمش في الكويت كما هو مبين.

موقع ويب الخوخ والمشمش الكويت

قام مطعم Peach and Apricot بتوفير موقعه الخاص على شبكة الإنترنت والذي يعرض كافة المنتجات المتوفرة لديه بالإضافة إلى ذكر الأسعار. يمكن للعملاء أيضًا طلب العصائر من خلال هذا الموقع باتباع الخطوات التالية:

ابحث عن موقع للخوخ والمشمش ثم سجل الدخول إليه.

اختر المنتج الذي ترغب في طلبه.

حدد الكمية التي تريدها ، وحدد الإضافات الأخرى التي تريدها من قائمة المنتجات.

ثم انقر فوق إضافة منتج إلى عربة التسوق.

حدد الفرع الأقرب إليك أو الذي تريد الشراء منه.

بعد ذلك ، تتم مراجعة الطلب والنقر فوقه لإكمال أمر الشراء.

سجل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

انتقل إلى صفحة الدفع ، وادفع مقابل المنتج ، وانقر فوق “تأكيد”.

سيصلك طلبك في أقرب وقت ممكن.

فروع الخوخ والمشمش في الكويت

لعصائر الخوخ والمشمش العديد من الفروع في أماكن مختلفة في الكويت ، وفيما يلي نذكر هذه الفروع لكم.

فرع الجابرية B3 ، شارع 1.

فرع الجابرية B1 ، شارع 117.

فرع ميدان حولي الواقع في بلوك 11 بشارع بغداد مقابل حديقة الشعب.

فرع بنيد القار الكائن في قسيمة 3 طريق بنيد القار 30.

يقع فرع عبد الله المبارك في جمعية عبد الله المبارك الرئيسية قطعة 5.

فرع القرين ويقع في سوق القرين خلف لولو هايبر ماركت.

فرع الجهراء شارع مرزوق المتعب مقابل مركز سلطان.

يقع فرع صباح الناصر في جمعية صباح الناصر التعاونية قطعة 1.

هناك العديد من الفروع الأخرى لمتجر الخوخ والمشمش في الكويت ، ويمكنك العثور على أقرب فرع إليك عن طريق الاتصال عدد عصائر الخوخ والمشمش الكويت أو الوصول إلى موقع الويب الخاص بهم.

وفرنا لكم عدد من حبات الخوخ والمشمش في الكويت لتوصيل الطلبات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين.