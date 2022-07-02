رقم عمادة القبول والتسجيل جامعة الملك عبدالعزيز

مكتب عميد القبول والتسجيل رقم. جامعة الملك عبدالعزيز. تعتبر جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي. توفر الجامعة مجموعة متنوعة من التخصصات لتناسب جميع توجهات الطلاب. توفر الجامعة أيضًا فرصة للتواصل مع عميد القبول والتسجيل للتعرف على الجامعة والإجابة على الأسئلة. أيها الطلاب هل نتعرف على كيفِيْة التواصل مع عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز كَمْا سنرفق رقم جامعة الملك عبد العزيز بعمادة القبول والتسجيل.

جامعة الملك عبدالعزيز

تأسست جامعة الملك عبد العزيز عام 1387 هـ وكان الهدف من إنشائها نشر العلم وتطويره ثقافِيًْا ومعرفِيًْا محَلْيًا وعالميًا. حرة وتحديداً عام 1391 هـ، وأصبحت جامعة الملك عبد العزيز من أوائل الجامعات العربية وأصبحت من بين أفضل 150 جامعة فِيْ العالم.

عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز

وفرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز مجموعة من الأرقام لجميع الأقسام للإجابة على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالطلاب الراغبين فِيْ الالتحاق ببرامج الجامعة. فِيْما يلي نلقي نظرة على دليل عام يوضح أرقام عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز لكل طالب

العمادة رقم. طلاب القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز

تتيح عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز إمكانية الاتصال بالطلاب من خلال الأرقام التالية (مسبوقة برمز المنطقة 012)

وحدة الهاتف فاكس العمادة 6952967 695297 مكتب وكيل وزارة السجلات 6952083 6952647 مكتب وكلاء المخابرات 6952083 6951735 مكتب وكيل وزير العمل الكل 67486 6951305 مكتب مدير الادارة 6952645 6951700 مدير وحدة الاتصالات الإدارية – 6957136 مسؤول العلاقات العامة والمراقبة 6592419 6957136 مدير الشؤون التعليمية 6951004 6957136 مدير وحدة الكليات الصحية 6951873 6957136 مدير القبول 6952722 6951173 مدير وحدة الرقابة والمعلومات 6951037 6951837 مدير وحدة البرامج المدفوعة 6951942 6951125 إدارة محرك الملفات 6952418 6967136 أسئلة 6952222 6951330

عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز الطلاب

أتاحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز التواصل مع عمادة القبول والتسجيل للطالبات من خلال الأرقام الموضحة حسب مركز الجامعة 012 6400000

وحدة ناور فاكس وكيل القبول والتسجيل 63556 6952002 مدير الإدارة 52730 6926224 وحدة الإدخال 63550 6952112 وحدة التسجيل 63929 6926311 وحدة التحكَمْ والمعلومات 52110 6963152 وحدة الخريجين 63031 6963031 وحدة الوثائق والمعلومات 63888 6952002 وحدة المواد التعليمية العادية 63102 6926255 الانتماء إلى وحدة المواد التعليمية 63725 6926255 البرامج الممولة من وحدة الشؤون التعليمية 26255 6926255

الرقم الوحيد لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز

يمكن الاتصال بعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز للإجابة على أسئلة الطلاب بسهُولة. كَمْا يمكنك التعرف على شروط وإمكانية التسجيل فِيْ الجامعة من خلال التواصل مع مكتب العميد للقبول والتسجيل من خلال الرقم التالي

ايميل عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز

حدد قسم القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز مجموعة من الطرق للتواصل مع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، ومن تلك الطرق التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي

أبحاث جامعة الملك عبد العزيز

يمكن للمسجلين فِيْ جامعة الملك عبد العزيز من الذكور والإناث التواصل مع عمادة القبول بجامعة الملك عبد العزيز من خلال الرَابِطْ التالي “” حيث يتم إدخال رقم هُوية الطالب فِيْ المكان المخصص ثم الضغط على موافق ومتابعة تقديم أسئلة الطلاب. .

مكتب عميد جامعة الملك عبدالعزيز للقبول والتسجيل تويتر

يمكن متابعة كل ما يتعلق بالجامعة سواء من أخبار جديدة أو مستجدات عن جامعة الملك عبد العزيز، والاطلاع على البرامج والتخصصات الجديدة ومعلومات التسجيل فِيْ مختلف الكليات والتخصصات الأكاديمية سواء ذكور أو إناث، من خلال الحساب الرسمي لـ عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز على منصة تويتر. “.

رَابِطْ بوابة القبول والتسجيل بمكتب العميد بجامعة الملك عبد العزيز

يمكنك التوجه مباشرة إلى بوابة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز، للاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالقبول والتسجيل فِيْ الجامعة، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، ويمكن الوصول إلى مكتب عميد القبول والتسجيل من خلال الرَابِطْ أدناه “”.

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