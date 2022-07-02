رقم عمادة القبول والتسجيل جامعة الملك عبدالعزيز

مكتب عميد القبول والتسجيل رقم. جامعة الملك عبدالعزيز. تعتبر جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي. توفر الجامعة مجموعة متنوعة من التخصصات لتناسب جميع توجهات الطلاب. توفر الجامعة أيضًا فرصة للتواصل مع عميد القبول والتسجيل للتعرف على الجامعة والإجابة على الأسئلة. أيها الطلاب هل نتعرف على كيفِيْة التواصل مع عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز كَمْا سنرفق رقم جامعة الملك عبد العزيز بعمادة القبول والتسجيل.
جامعة الملك عبدالعزيز
تأسست جامعة الملك عبد العزيز عام 1387 هـ وكان الهدف من إنشائها نشر العلم وتطويره ثقافِيًْا ومعرفِيًْا محَلْيًا وعالميًا. حرة وتحديداً عام 1391 هـ، وأصبحت جامعة الملك عبد العزيز من أوائل الجامعات العربية وأصبحت من بين أفضل 150 جامعة فِيْ العالم.
عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز
وفرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز مجموعة من الأرقام لجميع الأقسام للإجابة على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالطلاب الراغبين فِيْ الالتحاق ببرامج الجامعة. فِيْما يلي نلقي نظرة على دليل عام يوضح أرقام عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز لكل طالب
العمادة رقم. طلاب القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز
تتيح عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز إمكانية الاتصال بالطلاب من خلال الأرقام التالية (مسبوقة برمز المنطقة 012)
|وحدة
|الهاتف
|فاكس
|العمادة
|6952967
|695297
|مكتب وكيل وزارة السجلات
|6952083
|6952647
|مكتب وكلاء المخابرات
|6952083
|6951735
|مكتب وكيل وزير العمل
|الكل 67486
|6951305
|مكتب مدير الادارة
|6952645
|6951700
|مدير وحدة الاتصالات الإدارية
|–
|6957136
|مسؤول العلاقات العامة والمراقبة
|6592419
|6957136
|مدير الشؤون التعليمية
|6951004
|6957136
|مدير وحدة الكليات الصحية
|6951873
|6957136
|مدير القبول
|6952722
|6951173
|مدير وحدة الرقابة والمعلومات
|6951037
|6951837
|مدير وحدة البرامج المدفوعة
|6951942
|6951125
|إدارة محرك الملفات
|6952418
|6967136
|أسئلة
|6952222
|6951330
عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز الطلاب
أتاحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز التواصل مع عمادة القبول والتسجيل للطالبات من خلال الأرقام الموضحة حسب مركز الجامعة 012 6400000
|وحدة
|ناور
|فاكس
|وكيل القبول والتسجيل
|63556
|6952002
|مدير الإدارة
|52730
|6926224
|وحدة الإدخال
|63550
|6952112
|وحدة التسجيل
|63929
|6926311
|وحدة التحكَمْ والمعلومات
|52110
|6963152
|وحدة الخريجين
|63031
|6963031
|وحدة الوثائق والمعلومات
|63888
|6952002
|وحدة المواد التعليمية العادية
|63102
|6926255
|الانتماء إلى وحدة المواد التعليمية
|63725
|6926255
|البرامج الممولة من وحدة الشؤون التعليمية
|26255
|6926255
الرقم الوحيد لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز
يمكن الاتصال بعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز للإجابة على أسئلة الطلاب بسهُولة. كَمْا يمكنك التعرف على شروط وإمكانية التسجيل فِيْ الجامعة من خلال التواصل مع مكتب العميد للقبول والتسجيل من خلال الرقم التالي
ايميل عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز
حدد قسم القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز مجموعة من الطرق للتواصل مع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، ومن تلك الطرق التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي
- البريد الإلكتروني (قسم الطلاب) [email protected]
- البريد الإلكتروني (قسم البنات) [email protected]
أبحاث جامعة الملك عبد العزيز
يمكن للمسجلين فِيْ جامعة الملك عبد العزيز من الذكور والإناث التواصل مع عمادة القبول بجامعة الملك عبد العزيز من خلال الرَابِطْ التالي “” حيث يتم إدخال رقم هُوية الطالب فِيْ المكان المخصص ثم الضغط على موافق ومتابعة تقديم أسئلة الطلاب. .
مكتب عميد جامعة الملك عبدالعزيز للقبول والتسجيل تويتر
يمكن متابعة كل ما يتعلق بالجامعة سواء من أخبار جديدة أو مستجدات عن جامعة الملك عبد العزيز، والاطلاع على البرامج والتخصصات الجديدة ومعلومات التسجيل فِيْ مختلف الكليات والتخصصات الأكاديمية سواء ذكور أو إناث، من خلال الحساب الرسمي لـ عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز على منصة تويتر. “.
رَابِطْ بوابة القبول والتسجيل بمكتب العميد بجامعة الملك عبد العزيز
يمكنك التوجه مباشرة إلى بوابة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز، للاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالقبول والتسجيل فِيْ الجامعة، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، ويمكن الوصول إلى مكتب عميد القبول والتسجيل من خلال الرَابِطْ أدناه “”.
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