رقم قياسي جديد بالإفاضة من عرفات إلى مزدلفة في 4 ساعات

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدلي، أن الحالة الصحية العامة لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة، وأن الخطة الصحية مستمرة بنجاحاتها بما يتماشى مع أداء الحجاج للمناسك. إتمام أيام عرفة، والمبيت في مزدلفة، ورمي الجمرات وطواف الإفاضة، وتنفيذ الخطط المعدة مسبقًا للمراحل التالية التي سترافقها وتكملها من خلال توافر جميع القدرات الصحية. وصور بشرية. في جميع المستشفيات.

مؤتمر الحج

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج هذا العام، والذي عقد اليوم في منطقة العوالي بمكة المكرمة، بمشاركة المتحدث باسم أمن وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. دعا وزارة الحج والعمرة المهندس الصحة العامة مرة أخرى جميع الحجاج إلى تجنب الإجهاد الحراري (ضربة الشمس) لتجنب الإصابات الناجمة عن الإجهاد أو ضربة الشمس ومنع ذلك باستخدام المظلات وسوائل الشرب والاستراحة باستمرار أثناء أداء المناسك. وتجنب الإصابة بارتداء قناع.

خدمات صحية

وكشف العبدلي أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة في كافة المرافق الصحية في المشاعر المقدسة تجاوز 87 ألفاً، وأجريت 155 عملية قسطرة قلبية، وأجريت 345 جلسة غسيل كلى، و 230 عملية جراحية، و 10 عمليات مناظير. من جانبه أكد المتحدث الأمني ​​بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبد المحسن الشلهوب، اكتمال نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة الذين عادوا إلى منى صباح اليوم. . بعد أن انتهوا من الوقوف بعرفات وقضوا الليل في مزدلفة، وطوافوا الإفادة وأطلقوا جمرة العقبة بأمان وأمان وطمأنينة. شكراً جزيلاً لضيوف الرحمن على التزامهم بالتعليمات التي تنظم وقت رمي ​​الجمرات وأداء الطواف، من خلال تمسكهم بتنظيم الجماعة واتباع التعليمات المحددة للسير في الممرات المؤدية إلى مباني الجمرات و المسجد الحرام في طريقه ذهابًا وإيابًا، على أمل أن يستمر ذلك خلال إقامته في منى لرمي الجمرات. في أيام التشريق وخاصة من يستعجل الخروج من منى في ثاني أيام التشريق والتزامهم بتعليمات التجمع لأماكن الجمرات والمسجد. د- يحظر تعريف القائمين على خدمتها.

الاستعدادات الأمنية

وذكر أن جميع القوى الأمنية أكملت استعداداتها للقيام بمهامها في تنظيم حركة المشاة والحشود لإطلاق الجمرات في أيام التشريق، ويشمل ذلك مداخل مباني الجمرات، حول الأحواض، وكافة الطرق التي تربط اماكن سكن الحجاج في منى بمرافق الجمرات والمسجد الكبير مما يشير الى استمرار الجهات الخدمية في القيام بمهامها في منى لتقديم كافة الخدمات اللازمة لسكن الحجاج. . وأوضح المتحدث الأمني ​​بوزارة الداخلية أن اللجان الإدارية الموسمية بالإدارة العامة للجوازات بمداخل مكة المكرمة أصدرت (26) قرارا إداريا بحق الوافدين والمواطنين بنقل غير المصرح لهم لأداء فريضة الحج حتى (10/12). / 1444 هـ)، تأكيدًا على فخر خدمة حجاج بيت الله الحرام، والسعي لإرضاء الله سبحانه وتعالى الذي كرم المملكة ووافق عليها لأداء كل ما يسمح للحجاج بأداء مناسكهم بها. الأمن والأمان والطمأنينة والطمأنينة، وإعادتهم إلى أهلهم بأمان وبمغفرته.

العودة إلى مزدلفة

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، الانتهاء من مرحلة مهمة من مراحل الحج، وهي مرحلة الافتتاح من عرفات إلى مزدلفة، وذلك باستخدام مختلف صيغها عملية تجميع الترددات، قطار المشاعر المقدسة، ووسائل النقل العام، لافتا إلى تحقيق رقم قياسي جديد في هذه العملية، من خلال استكمال نظام النقل في 4 ساعات دون اكتظاظ أو اكتظاظ، مما يبرز أن الحجاج يستمتعون بكل شيء. الخدمات المقدمة لهم في منطقة منى ثم عملية الغمر من منى إلى المسجد الكبير عن طريق إنشاء 5 مسارات نقل تردد رئيسية لنقل جميع الحجاج من تلك الطرق إلى المسجد الكبير وأداء طواف الإفاضة.

وأشار إلى بدء عملية تفعيل الخطط والآليات التنفيذية لعملية التجميع لتنفيذ طواف الوداع الذي كان مقررا ليومي 12 و 13 من شهر ذي الحجة لحجاج الداخل من المملكة. ويوم الرابع عشر حتى يقوم الحجاج من الخارج بالطواف واستكمال برنامجهم إما الذهاب إلى المدينة المنورة لاستكمال بقية الأيام حسب المدة المحددة أو التوجه إلى منافذ المغادرة للعودة إلى بلادهم بأمان. وصحيح، مشيرا إلى أن مركز الاتصال والرقم الموحد لوزارة الحج والعمرة استقبل أكثر من 200 ألف مكالمة استعلام من حجاج من مختلف الجنسيات واللغات.