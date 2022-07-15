رقم قياسي.. حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا يصل لـ 623 مليار ريال

أظهر تقرير اقتصادي حديث، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة استطاعتا تحقيق رقم قياسي في تعاملاتهما التجارية خلال السنوات الخمس الماضية من 2017 إلى 2022، حيث بلغ حجم التبادل التجاري قرابة 623 مليار ريال، وصل إلى حوالي 114. مليار ريال العام الماضي وحده بانخفاض 33٪ مقارنة بالعام السابق.

تقرير حديث صادر عن اتحاد الغرف

623 مليار ريال حجم التجارة السعودية الأمريكية في 5 سنوات# الاتحاد_السعودي_غرفة_السعودية # جدة_توب

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– اتحاد الغرف التجارية السعودية (CSC_SA) 14 يوليو 2022

العلاقات السعودية الأمريكية

أوضح التقرير الصادر عن اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، اليوم الجمعة، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة تستمد قوتها وإمكانية تجديدها. من كونها قائمة على مبادئ مشتركة. المصالح القائمة على المنفعة المتبادلة.

ووصف التقرير هذه العلاقة التاريخية التي امتدت لأكثر من ثمانية عقود، والتي سيطرت على بدايتها قضايا الطاقة والأمن، ثم تطورت حتى نمت تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين باطراد من حيث الحجم والتنوع.

نمو العلاقات بين البلدين.

وتوقع التقرير أن تنمو هذه العلاقات بشكل أكبر في السنوات القادمة بسبب انخراط الشركات الأمريكية ورغبتها الملموسة في دخول القطاعات الاستثمارية التي توسعت فيها المملكة، مثل الترفيه والسياحة والرياضة، بالإضافة إلى الحجم الكبير للقطاعات الاستثمارية. مشاركة المملكة في الولايات المتحدة ؛ لقد استثمر ومول مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية.