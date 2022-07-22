رقم قياسي لجمهُور بلقيس فتحي فِيْ الرياض

سجلت الفنانة بلقيس فتحي رقماً قياسياً فِيْ حضور الجمهُور لحفلها بالعاصمة السعودية الرياض، خلال موسم جامز، حيث تجاوز الجمهُور 16 ألف متفرج، كَمْا نشرت النجمة الإماراتية عبر حسابها على تويتر.

ويعتبر جمهُور حفل بلقيس الأكبر فِيْ موسم اللاعبين، بحسب الإعلامي فِيْ قناة العربية محمد العشيوي، مشيرًا إلَّى أن الموسم شارك فِيْه النجمان عمرو دياب ومحمد حماقي، بالإضافة إلَّى نجوم عرب وعالميين آخرين.

أشعلت بلقيس، التي تعيش حالة من النشاط الفني، حماسة الجمهُور منذ أن اعتلى المسرح من خلال مشاركتها فِيْ غناء أكثر من أغنية.

كَمْا قدمت بلقيس لأكثر من ساعة باقة من أجمل أغانيها من ضمنها أغاني من ألبومها الأخير “حالة جديدة”، والعديد من أغانيها القديمة التي اشتهرت بها، مثل “زي هُو”. و “دقو خبيتي”، واختتمت الحفل بأغنية “فوق حم الصاحب”.

وكان بلقيس قد عبر قبل الحفل عَنّْ سعادته بإحياء الحفل، وقال ذلك فِيْ مقطع فِيْديو تم نشره عبر تقرير الأستوري على حساب موسم اللاعبين على إنستغرام “أنا سعيد جدًا لوجودي أمام جمهُور عريق جمهُور الرياض الحبيب وإن شاء الله اليوم نكسر الدنيا “.

وقد أحيا بلقيس مؤخرًا حفلاً غنائيًا فِيْ مصر ضمن احتفالات عيد الأضحى، ويستعد خلال الفترة المقبلة للإعلان عَنّْ مشاريعه الغنائية الجديدة التي يضع اللمسات الأخيرة عليها ويشارك مشاهده مع جمهُوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الشبكات.

جدير بالذكر أن أغنية “أهل الحب” التي قدمتها بلقيس مع كاظم الساهر تعتبر آخر أعماله، بالإضافة إلَّى عرضها لأول مرة باللهجة المصرية “نحن نتلالا” فِيْ بداية موسم الصيف وحققت شعبيتها. . على منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وكان عمرو دياب ومحمد حماقي من بين النجوم الذين شاركوا فِيْ موسم Gamers، حيث أحيا السابق حفلاً غنائيًا الأسبوع الماضي، قدم خلاله مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهُوره فِيْ السعودية Sweet People “، “أنا أحبه” و “BWWWWW”.