سجل أحد أساطير كرة القدم فِيْ نادي الهلال اسمه، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، يوم الثلاثاء فِيْ موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تحقيق رقم غير مسبوق، يعود إلَّى عام 2008.

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لطالما تميز الهلال، فِيْ تاريخه المتميز مع كرة القدم، بنجوم عالميين، من بينهم البرازيلي تياجو نيفِيْز.

رقم قياسي يعود لعام 2008 .. أسطورة الهلال يكتب اسمه فِيْ موسوعة جينيس للأرقام القياسية!

وأشارت سلسلة “فِيْفا سبورت” البرازيلية، عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن البرازيلي تياجو نيفِيْز حصل على تكريم خاص من كتاب غينيس للأرقام القياسية، بعد كتابة اسمه ضمن الأرقام القياسية التي لم يتم تجاوزها. حتى الآن.

اقتحم نيفِيْس موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بفضل أهدافه الثلاثة فِيْ نهائي كأس ليبرتادوريس 2008، عَنّْدما لعب مع فلومينينسي البرازيلي، على الرغم من خسارة اللقب فِيْ ذلك الوقت، ضد الدوري الإكوادوري فِيْ كيتو.

أصبح تياجو نيفِيْز اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية فِيْ مباراة فِيْ نهائي كأس ليبرتادوريس.

البرازيلي تياجو نيفِيْز، من أساطير كرة القدم فِيْ الهلال، حيث لعب معه فِيْ 3 ولايات مختلفة، من 2009 إلَّى 2015، بـ 97 مباراة رسمية، سجل فِيْها 46 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.