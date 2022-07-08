رقم قياسي.. 3 حالات لضربات شمس بين الحجاج حتى الآن

أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل عن تسجيل 3 حالات إصابة بضربة شمس بين الحجاج حتى الآن، مؤكدا أن هذا رقم قياسي يظهر الالتزام والوعي.

فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل الى #الإخبارية لقد سجلنا 3 حالات إصابة بضربة شمس بين الحجاج حتى الآن وهي تعتبر رقماً قياسياً ويدل على التزامكم ووعيكم.# سلام_آمنيوم # ARAFFA#الإخبارية pic.twitter.com/ALiKWyQ3fW

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

وأضاف الجلاجل، خلال عرضه لقناة “الإخبارية”، أن الوزارة تقدم الخدمات الصحية من جميع جوانبها، موضحا أن تلبية المتطلبات الصحية ورفع مستوى الوعي لدى الحجاج من خلال استخدام المظلات كان عاملا مساعدا في الحد من حالات الإصابة بالمرض. ضربة شمس.

الاستعدادات المكثفة للحج

وأكدت وزارة الصحة في وقت سابق أنها تعمل بأقوى الأنظمة لرصد الأمراض الوبائية والمعدية في الحج، حيث يتم تنفيذها بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار الأمراض وتوقع أي تنبيهات صحية مبكرة. للأحداث التي تتطلب التدخل السريع والدعم لعدم انتقالها ونشرها بين الحجاج إلى بيت الله الحرام.

كما جهزت وزارة الصحة غرفة القيادة والتحكم بمستشفى طوارئ منى، وهي مركز رصد لمؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه ومراقبة القرارات الصحية الاستراتيجية من خلال شبكة متطورة للمعلومات والاتصالات.