رقم قياس الموحد للبنات 1444

رقم القياس الموحد للبنات 1444 يعمل طوال ساعات العمل الرسمية بلا كلل لإعلام الطالبات بجميع التفاصيل المطلوب الكشف عنها. لتجربة تسجيل فريدة على الموقع أو حتى فيما يتعلق بالامتحانات وإعلان النتائج وطرق الدراسة لاجتياز هذه الاختبارات ؛ لذلك من خلال عملنا على توضيح رقم القياس الموحد للفتيات 1444 متضمنا اهم الامور المتعلقة بالقياس.

المركز الوطني للقياس والتقويم

مركز قياس مؤسسة تعليمية سعودية تأسست عام 1421 هـ الموافق 2000 م. تأسس المركز بناءً على رؤية ثاقبة تعنى بالنهوض بمجال التعليم في المملكة. حيث يعمل المركز على إجراء اختبارات معيارية تهدف إلى قياس التحصيل التعليمي والمعرفي والتعليمي والمهني للطلاب المتقدمين إلى المستوى الجامعي. من أجل توفير الفرص وتمهيد الطريق لأبناء المملكة لإثبات كفاءتهم وكفاءتهم في قطاع التعليم والوظائف، تجدر الإشارة إلى أن آلية تصحيح وإعداد هذه الاختبارات تراعي مبادئ العدالة التربوية في وفقًا للمعايير الدولية والعالمية.

اختبار الجنس

توجد مجموعة واسعة من الاختبارات التي تقدمها مؤسسة قياس لكلا الجنسين، والتي تنقسم إلى 4 أقسام اختبارات مهنية، ولغة، ومجتمعية، وأخيرًا اختبارات القبول، والأخير يتضمن مجموعة من الاختبارات مثل

اختبارات القدرات العامة GAT.

الامتحانات الوطنية.

اختبارات الكفاءة لطلاب PGAT الجامعيين.

اختبار التحصيل الأكاديمي للتخصصات العلمية.

رقم الحجم القياسي للبنات 1444

رقم قياس موحد للفتيات هو 920033555 جدير بالذكر أن المركز الوطني للقياس قدم رقم موحد للفتيات والشباب دون تمييز بين الجنسين، يمكن من خلاله التواصل حول الاستفسارات المختلفة حول التقديم والقبول والنتائج وآلية التسجيل. الخ، وهذا الرقم متخصص في قياس وتقييم واعتماد التعليم. التدريب على المستوى القطري.

المركز الوطني لخدمات القياس

هناك مجموعة من الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني لمركز القياس والتقويم، وهي مخصصة للطلاب، ونذكر أبرزها على النحو التالي

خدمة الاستعلام الاستعلام عن الرصيد الحالي ونتائج اختبارات القياس والاختبارات المحوسبة.

معلومات وبيانات مفيدة في مجال البحث.

معرفة ترتيب المدارس وبعض المعلومات عنها.

امكانية الحصول على رقم هوية بديل.

رفع الاعتراضات على عدم وجود نتائج.

التسجيل الإلكتروني للعديد من الاختبارات.

سهولة تعديل البيانات المدخلة من قبل المستخدم.

الدليل المرئي للتسجيل في الاختبارات والقياسات للبنات 1444

سهلت منظمة قياس إجراءات التسجيل على الموقع الإلكتروني، أو في الامتحانات للمتقدمين، من خلال توفير دليل إلكتروني مرئي يشرح كل ما يهم المتعلم، ويمكن الوصول إلى هذا الدليل من خلال الرابط “”.

ساعات عمل الدعم الفني

بعد توضيح رقم القياس الموحد للفتيات 1444، عند التواصل مع الدعم الفني بأي وسيلة اتصال، نشرح ساعات العمل الرسمية التالية التي يمكن الاتصال بهم خلالها

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس عمل الجمعة السبت العمل من إلي من إلي من إلي 0800 600 مساءً 0200 2000 100 مساء 2000

كيفية التواصل مع المركز الوطني للقياس والتقويم

هناك عدة طرق للتواصل مع قياس، وليس فقط عبر الهاتف ؛ لذلك نقدم جميع وسائل الاتصال المتاحة من خلال النقاط التالية

الرقم الموحد +966920033555.

العنوان الرئيسي للهيئة الرياض، حي النخيل الغربي على طريق الملك خالد بن عبد العزيز، وللوصول باستخدام خرائط جوجل يمكنك القيام بذلك.

صندوق البريد 68566.

الرمز البريدي 11537.

التواصل عبر الحساب الرسمي لخدمة عملاء قياس على تويتر عبر الرابط “.

التواصل من خلال الدعم الفني على الفيس بوك عبر الرابط ““.

يمكن زيارة قياس Instagram عبر الرابط “”.

خدمة البريد الإلكتروني عبر الرابط “”.

قم بتنزيل تطبيق قياس لأجهزة Android و iPhone

يعد التعامل من خلال شبكات الويب طريقة جيدة للتواصل، ولكن كطرق أخرى لتسهيل المعاملات، يمكن تنزيل التطبيق على الهاتف المحمول ؛ لتلقي الإخطارات والتنبيهات ؛ ولكي يكون المستخدم على علم بآخر التطورات، ويمكنه أداء الخدمات بسهولة، ولتحميل

يمكن تنزيل تطبيق القياس لنظام Android.

لتنزيل تطبيق قياس على أنظمة IOS و iPhone، يمكن القيام بذلك.

رابط المركز الوطني للقياس

الإعلان عن نتائج الاختبار والدخول إلى بوابة الخدمات للتمتع بالمزايا المتنوعة التي يوفرها قياس. يمكن الاطلاع على العمليات البسيطة من خلال بوابة الدخول والتسجيل “قياس”، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط “”.