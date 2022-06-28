رقم كبير ..نادِ قطري يرفع عرضه المالي لضم بانون من الأهلي

في الساعات الأخيرة، ظهر في الصحف أن اللاعب المغربي الدولي بدر بنون، مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، تلقى عرضًا جديدًا من النادي القطري، قطر، لتولي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل نادي قطر اقتناص خدمات اللاعب المغربي في السوق الصيفي المقبل، نظرا لظهوره الرائع خلال فترة وجوده مع الفريق الأحمر قبل إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير إلى أن نادي قطر أرسل عرضا في الأيام الأخيرة، بقيمة اقتصادية 2.5 مليون دولار، ببنود إضافية تجعل التعويض الاقتصادي يبلغ 2 مليون و 750 ألف دولار لإقناع الأهلي بقبول عرض خروج اللاعب.

وأفاد بأن النادي القطري أرسل عرضا جديدا بإضافة 500 ألف دولار، ليرفع إجمالي العرض المقدم للأهلي من بدر بانون إلى 3 ملايين دولار.

وفي سياق آخر، كشف الصحفي أحمد شوبرت، أن النادي الأهلي يوشك على الإعلان عن مدربه البرتغالي الجديد ريكاردو سواريس، بعد إنهاء اتفاقه رسميًا مع الأخير لقيادة المهمة الفنية، خلفًا لبيتسو موسيمان، الذي أنهى عقده. بالتراضي في الأيام الأخيرة مع القلعة الحمراء.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية صباح اليوم “الأهلي أنهى عقده رسميًا مع ريكاردو سواريز، وأن الأخير أنهى علاقته مع جيل فينسنتي، وسيعلن عن تدريبه كمدرب للعبقرية الحمراء الخميس المقبل”.