رقم مطعم كابوريا الكويت وأشهى الآكلات المميزة لتوصيل الطلبات

رقم مطعم كابوريا الكويت حرصاً على اهتمام عدد كبير من محبي المطاعم الجيدة ، حيث يعد مطعم كابوريا من أكبر المطاعم في الكويت ، فهو يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع الطعام المختلفة ، مثل السندويشات أو المشاوي أو الوجبات السريعة ، ومستوى الخدمة جودة الطعام عالية ومضمونة مما جعله من المطاعم المفضلة لدى الكويتيين كثير من الناس يبحثون عن رقم المطعم لذلك سنعرض رقم المطعم في المقال وكذلك معلومات عنه.

رقم مطعم كابوريا الكويت

لكل شخص يبحث عن رقم مطعم كابوريا الكويت الصحيح لمطعم كابوريا الكويت للتوصيل ، يجب أن يعلم أن هناك رقمًا موحدًا لسلسلة مطاعم كابوريا ، وهو.

مطعم كابوريا الكويت رقم 18404444.

مطعم كابوريا الدولي رقم 00965184404444.

مطعم كابوريا الكويت

تم افتتاح أول فرع مدرسي لمطعم كابوريا في الكويت في منطقة السالمية عام 1994 م ، وبعد نجاح الفرع واكتساب الشهرة ، تم افتتاح سبعة فروع جديدة ، وأصبح المطعم مفتوحًا على مدار الساعة ، وخدمة التوصيل كما يمكنك طلب أطباق شرقية وغربية أو اختيار وجبات سريعة وسوف تحصل على طلبك في أسرع وقت وبأقل تكلفة.

أشهر الواجبات التي يقدمها مطعم كابوريا

يقدم مطعم كابوريا في الكويت مجموعة رائعة ومتنوعة من الواجبات الشرقية والغربية والوجبات السريعة ، ومن أشهر الأطعمة المدرجة في قائمة وجبات سرطان البحر:

المشاوي مثل الكباب ، العرايس ، الكبد ، الجمبري ، الدجاج أو شاورما اللحم ، كبدة ، ريش ، دجاج على الفحم ، دجاج مشوي ، تكا ، ستيك ، مقلي.

كما تقوم بإعداد العديد من أنواع السندويشات ، بما في ذلك البرغر ، وهالبينو أنجوس ، وبرجر الموزاريلا ، والديك الرومي المدخن ، والشيش طاووق ، وصدور الدجاج ، واللحوم ، والكباب.

أما بالنسبة للمقبلات ، فيقدم المطعم الديناميت ، والكبة ، والبطاطس ، والشمندر ، والفلفل ، والطماطم ، والبصل المشوي ، والحمص ، والسمبوسة ، وشرائح الليمون ، وبابا غنوج ، وحلقات البصل ، والبصل المشوي ، والمتبل.

أما السلطات فهناك أنواع مختلفة منها فتوش ، وسلطة خضراء ، وخيار باللبن ، وثوم ، وطحينة ، وتبولة ، وسلطة جرجير ، وكاتشب ، ومايونيز.

أما بالنسبة للحلويات والعصائر فهناك جاك فواكه ، وسلطة فواكه ، وآيس كريم ، وعصير برتقال وجزر ، ومانجو ، وأناناس ، وكيوي ، وكوكتيل ، وليمون بالنعناع ، وموز مع لبن.

عناوين فروع مطعم كابوريا الكويت

بعد نجاح الفرع الأول لمطعم كابوريا في السالمية ، تم افتتاح سبعة فروع جديدة:

فرع الرقعي.

محافظة العاصمة الفرع الشرقي.

فرع خيطان.

فرع الفروانية.

فرع حولي.

فرع الفحيحيل.

فرع الأحمدي أو الخليفة.

خلال المقال أظهرنا لكم رقم مطعم كابوريا ومعلومات عامة عن مطعم كابوريا في الكويت ، وأهم أنواع الوجبات التي يقدمها ، بالإضافة إلى عرض رقم المطعم لتوصيل الطلبات.